Мастерская Горбатенко. Стекло и металл с 1991г.

Мы реализуем в стекле и металле эксклюзивные проекты архитекторов и дизайнеров: витражи и витражные конструкции, светильники в любом стиле и технике исполнения, гнутые стекла, плафоны, декоративные стеклоблоки и предметы интерьера – зеркала, панно, объемные формы различного назначения, каминные экраны, столики, декоративные консоли для цветов, барные стойки, различные конструкции любой сложности и многое другое.

Работы нашей мастерской представлены в частных петербургских интерьерах и загородных домах, украшают многие общественные здания Санкт-Петербурга и Москвы: «Торговый дом Невский», «Пассаж», «Дом тканей», банк «Петровский» и «Балтийский», особняк Спиридонова (Дворец регистрации «Дом Малютка» на Фурштадской улице), Юсуповский дворец, ресторан «Лесной», гостиница «Националь» в Москве. Мы активно сотрудничаем с музеями и антикварными салонами, участвуя в реставрации и воссоздании утраченных предметов старины. Одной из знаковых работ нашей мастерской является создание стеклянного купола и шара для Дома Зингера на Невском проспекте к 300-летию Санкт-Петербурга. Предоставляемые услуги Мы реализуем в стекле и металле эксклюзивные проекты архитекторов и дизайнеров: витражи и витражные конструкции, светильники в любом стиле и технике исполнения, гнутые стекла, плафоны, декоративные стеклоблоки и предметы интерьера – зеркала, панно, объемные формы различного назначения, каминные экраны, столики, декоративные консоли для цветов, барные стойки, различные конструкции любой сложности и многое другое.