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Мастерская Горбатенко
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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    • Мастерская Горбатенко. Стекло и металл с 1991г. 

    Мы реализуем в стекле и металле эксклюзивные проекты архитекторов и дизайнеров: витражи и витражные конструкции, светильники в любом стиле и технике исполнения, гнутые стекла, плафоны, декоративные стеклоблоки и предметы интерьера – зеркала, панно, объемные формы различного назначения, каминные экраны, столики, декоративные консоли для цветов, барные стойки, различные конструкции любой сложности и многое другое. 

    Работы нашей мастерской представлены в частных петербургских интерьерах и загородных домах, украшают многие общественные здания Санкт-Петербурга и Москвы: «Торговый дом Невский», «Пассаж», «Дом тканей», банк «Петровский» и «Балтийский», особняк Спиридонова (Дворец регистрации «Дом Малютка» на Фурштадской улице), Юсуповский дворец, ресторан «Лесной», гостиница «Националь» в Москве. Мы активно сотрудничаем с музеями и антикварными салонами, участвуя в реставрации и воссоздании утраченных предметов старины.  Одной из знаковых работ нашей мастерской является создание стеклянного купола и шара для Дома Зингера на Невском проспекте к 300-летию Санкт-Петербурга. Предоставляемые услуги Мы реализуем в стекле и металле эксклюзивные проекты архитекторов и дизайнеров: витражи и витражные конструкции, светильники в любом стиле и технике исполнения, гнутые стекла, плафоны, декоративные стеклоблоки и предметы интерьера – зеркала, панно, объемные формы различного назначения, каминные экраны, столики, декоративные консоли для цветов, барные стойки, различные конструкции любой сложности и многое другое.

    Услуги
    • витражи
    • Конструкции
    • Лампы
    • светильники
    • Бра
    • предметы интерьера
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург и г. Москва
    Адрес
    Ул. Политехническая, дом 24
    196105 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9112532791 www.gorbatenko-studio.ru
    Законное владение

    м. Политехническая,Санкт-Петербург Ул. Политехническая, дом 24

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