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ООО <q>Декор-завод</q>
Мебель и аксессуары Ульяновск
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Экран для ванной комнаты и часы "Шоколадная роза" , ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' Ванная комнатаМебель для ванной
    Экран для ванной комнаты и часы "Шоколадная роза" , ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' Ванная комнатаМебель для ванной
    Экран для ванной комнаты и часы "Шоколадная роза" , ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' Ванная комнатаМебель для ванной
    +1
    Экран для ванной комнаты и часы "Шоколадная роза"
    Ширма Белый вензель, ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' ГардеробнаяАксессуары и декор
    Ширма Белый вензель, ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' Спальная комната Аксессуары и декор
    Ширма Белый вензель, ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' ГостинаяАксессуары и декорации
    Ширма Белый вензель
    Шоколадный потолок, ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    Шоколадный потолок, ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    Шоколадный потолок, ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    +1
    Шоколадный потолок
    Ажурные перегородки с виражным стеклом, ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' ГостинаяАксессуары и декорации
    Ажурные перегородки с виражным стеклом, ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' ГостинаяАксессуары и декорации
    Ажурные перегородки с виражным стеклом, ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' ГостинаяАксессуары и декорации
    +1
    Ажурные перегородки с виражным стеклом
    Ширма "Полевой роман", ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' ГостинаяАксессуары и декорации
    Ширма "Полевой роман", ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' ГостинаяАксессуары и декорации
    Ширма "Полевой роман", ООО "Декор-завод" ООО 'Декор-завод' ГостинаяАксессуары и декорации
    Ширма "Полевой роман"

        Производство ажурных и резных интерьерных декоров, панелей, решеток, букв из пластика, дерева, МДФ Применение:

    - ширмы

    - вставки в двери, мебель, шкафы-купе 

    - настенные панели -

    ажурные потолки 

    - перегородки различного назначения 

    - радиаторные решетки и короба к ним 

    - объемные буквы 

    - сувениры, часы 

    - вензеля и украшения для свадеб и торжеств 

    - оформление витрин, декоры для торговых центров и бутиков -

    Материалы: МДФ с покрытием итальянской мебельной полиуретановой эмалью "Renner" (любой цвет по каталогу RAL),  - ламинированного МДФ , пластика ПВХ, акрила, поликарбоната (белый, прозрачный).  

    Услуги
    • Разработка и изготовление ажурных элементов декора
    • их декорирование и установка
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Ульяновск
    Адрес
    Рылеева, 23
    432000 Ульяновск
    Россия
    +7-9603721166 www.decor-zavod.ru
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