Производство ажурных и резных интерьерных декоров, панелей, решеток, букв из пластика, дерева, МДФ Применение:
- ширмы
- вставки в двери, мебель, шкафы-купе
- настенные панели -
ажурные потолки
- перегородки различного назначения
- радиаторные решетки и короба к ним
- объемные буквы
- сувениры, часы
- вензеля и украшения для свадеб и торжеств
- оформление витрин, декоры для торговых центров и бутиков -
Материалы: МДФ с покрытием итальянской мебельной полиуретановой эмалью "Renner" (любой цвет по каталогу RAL), - ламинированного МДФ , пластика ПВХ, акрила, поликарбоната (белый, прозрачный).
- Услуги
- Разработка и изготовление ажурных элементов декора
- их декорирование и установка
- Регионы обслуживания
- Вся Россия и Ульяновск
- Адрес
-
Рылеева, 23
432000 Ульяновск
Россия
+7-9603721166 www.decor-zavod.ru