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SCOTT HOWARD
Дизайнеры Москва
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    • Обложка, SCOTT HOWARD SCOTT HOWARD ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Обложка

    Дизайнерская мебель по доступным ценам. Высочайшее качество, товар в наличии.

    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Москва
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая д.10 стр.2 – Центр дизайна ARTPLAY
    105120 Москва
    Россия
    +7-4993917083 www.scotthoward.ru
    Законное владение

    ООО «Скотт Ховард Рус»125040, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2ИНН 7709905122   ОГРН 1127746437290  КПП 770901001Расчетный счет 40702810455000000395Корреспондентский счет 30101810600000000540БИК 044585540  Банк ЗАО Банк «Советский» Филиал «Московский»Адрес банка: 107120 г. Москва, Сыромятнический проезд, д.4, стр.2

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