Дизайнерская мебель по доступным ценам. Высочайшее качество, товар в наличии.
- Регионы обслуживания
- Вся Россия и Москва
- Адрес
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ул. Нижняя Сыромятническая д.10 стр.2 – Центр дизайна ARTPLAY
105120 Москва
Россия
+7-4993917083 www.scotthoward.ru
Законное владение
ООО «Скотт Ховард Рус»125040, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2ИНН 7709905122 ОГРН 1127746437290 КПП 770901001Расчетный счет 40702810455000000395Корреспондентский счет 30101810600000000540БИК 044585540 Банк ЗАО Банк «Советский» Филиал «Московский»Адрес банка: 107120 г. Москва, Сыромятнический проезд, д.4, стр.2