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НФЗМ Завод металлоконструкций
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    • Завод по производству и изготовлению металлоконструкции на заказ в Москве и Московской области.

    Мы готовы взять на себя весь комплекс работ по производству и изготовлению металлических конструкций


    Наро-фоминский завод металлоконструкций, выполняет заказы на производство металлоконструкций, предлагая комплексное решение,

    включающее в себя проектирование, изготовление, монтаж и доставку продукции в любой регион РФ.


    Мы реструктурировали свою работу, и готовы называться производственным предприятием. Для Вашего удобства мы создали сайт, чтобы Вы могли ознакомиться с перечнем наших услуг.

    Мы производим и изготавливаем:

    - Арматурные каркасы;

    - Фермы металлические;

    - Закладные детали;

    - Сварные балки;

    - Маршевые лестницы;

    - Вышки (сотовые, смотровые, пожарные, и т.д.);

    - Ограждения балконов;

    - Лестничные ограждения;

    - Траверсы грузоподъемные;

    - Сваи металлические (винтовые, буронабивные)

    и прочие металлоконструкции.

    - Обработка металла;

    - Покраска металлоконструкций;

    - Пробивка отверстий;

    - Гибка металла;

    - Плазменная резка;

    - Резка газом;

    - Рубка гильотиной;

    Услуги
    • металлоизделия
    • металлоконструкции
    • металлоконструкции на заказ
    • завод металлических конструкций
    • Гибка металла
    • Плазменная резка
    • Резка газом
    • Рубка гильотиной
    • Сваи металлические
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    Регионы обслуживания
    Россия и Москва, Россия
    Адрес
    Летчика Бабушкина, д.1, корпус 3, офис VIII
    129344 Москва, Россия
    Россия
    +7-4999909931 nfzm.ru
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