Завод по производству и изготовлению металлоконструкции на заказ в Москве и Московской области.
Мы готовы взять на себя весь комплекс работ по производству и изготовлению металлических конструкций
Наро-фоминский завод металлоконструкций, выполняет заказы на производство металлоконструкций, предлагая комплексное решение,
включающее в себя проектирование, изготовление, монтаж и доставку продукции в любой регион РФ.
Мы реструктурировали свою работу, и готовы называться производственным предприятием. Для Вашего удобства мы создали сайт, чтобы Вы могли ознакомиться с перечнем наших услуг.
Мы производим и изготавливаем:
- Арматурные каркасы;
- Фермы металлические;
- Закладные детали;
- Сварные балки;
- Маршевые лестницы;
- Вышки (сотовые, смотровые, пожарные, и т.д.);
- Ограждения балконов;
- Лестничные ограждения;
- Траверсы грузоподъемные;
- Сваи металлические (винтовые, буронабивные)
и прочие металлоконструкции.
- Обработка металла;
- Покраска металлоконструкций;
- Пробивка отверстий;
- Гибка металла;
- Плазменная резка;
- Резка газом;
- Рубка гильотиной;
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- Плазменная резка
- Резка газом
- Рубка гильотиной
- Сваи металлические
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- Регионы обслуживания
- Россия и Москва, Россия
- Адрес
-
Летчика Бабушкина, д.1, корпус 3, офис VIII
129344 Москва, Россия
Россия
+7-4999909931 nfzm.ru