Завод по производству и изготовлению металлоконструкции на заказ в Москве и Московской области.

Мы готовы взять на себя весь комплекс работ по производству и изготовлению металлических конструкций





Наро-фоминский завод металлоконструкций, выполняет заказы на производство металлоконструкций, предлагая комплексное решение,

включающее в себя проектирование, изготовление, монтаж и доставку продукции в любой регион РФ.





Мы реструктурировали свою работу, и готовы называться производственным предприятием. Для Вашего удобства мы создали сайт, чтобы Вы могли ознакомиться с перечнем наших услуг.

Мы производим и изготавливаем:

- Арматурные каркасы;

- Фермы металлические;

- Закладные детали;

- Сварные балки;

- Маршевые лестницы;

- Вышки (сотовые, смотровые, пожарные, и т.д.);

- Ограждения балконов;

- Лестничные ограждения;

- Траверсы грузоподъемные;

- Сваи металлические (винтовые, буронабивные)

и прочие металлоконструкции.

- Обработка металла;

- Покраска металлоконструкций;

- Пробивка отверстий;

- Гибка металла;

- Плазменная резка;

- Резка газом;

- Рубка гильотиной;