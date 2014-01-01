Добрый день! Меня зовут Кристина. Я 3D визуализатор, имею высшее образование по специальности средовой дизайн. Прикрепленные рендеры - мои работы. Опыт работы в 3D визуализации - более 5 лет.

Принимаю заказы на 3D визуализацию Ваших проектов. Я работаю в таких программах как 3ds Max + Corona Render, Adobe Photoshop, CorelDRAW.

СТОИМОСТЬ - 300руб/м2 (современные стили)

СРОКИ выполнения работы в среднем 1-3 дня (точнее можно будет сказать после обсуждения тз, объёма и наполнения проекта)

Связаться со мной можно по телефону 891834166517

WhatsApp 89183416517

Instagram https://www.instagram.com/kristina_3d_visual/

или отправив сообщение здесь.