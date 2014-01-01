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KRISTINA SHMOYLOVA
CGI/Визуализация Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кухня-гостиная в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК, KRISTINA SHMOYLOVA KRISTINA SHMOYLOVA Кухня в скандинавском стиле Синий
    Кухня-гостиная в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК, KRISTINA SHMOYLOVA KRISTINA SHMOYLOVA Гостиная в скандинавском стиле Синий
    Кухня-гостиная в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК, KRISTINA SHMOYLOVA KRISTINA SHMOYLOVA Кухня в скандинавском стиле Серый
    +9
    Кухня-гостиная в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК
    Кабинет в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК, KRISTINA SHMOYLOVA KRISTINA SHMOYLOVA Рабочий кабинет в скандинавском стиле Синий
    Кабинет в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК, KRISTINA SHMOYLOVA KRISTINA SHMOYLOVA Рабочий кабинет в скандинавском стиле Синий
    Кабинет в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК, KRISTINA SHMOYLOVA KRISTINA SHMOYLOVA Рабочий кабинет в скандинавском стиле Синий
    +6
    Кабинет в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК
    Спальня в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК, KRISTINA SHMOYLOVA KRISTINA SHMOYLOVA Спальня в скандинавском стиле Зеленый
    Спальня в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК, KRISTINA SHMOYLOVA KRISTINA SHMOYLOVA Спальня в скандинавском стиле Зеленый
    Спальня в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК, KRISTINA SHMOYLOVA KRISTINA SHMOYLOVA Спальня в скандинавском стиле Зеленый
    +7
    Спальня в ЖК ОРЛОВСКИЙ ПАРК

    Добрый день! Меня зовут Кристина. Я 3D визуализатор, имею высшее образование по специальности средовой дизайн. Прикрепленные рендеры - мои работы. Опыт работы в 3D визуализации - более 5 лет.

    Принимаю заказы на 3D визуализацию Ваших проектов. Я работаю в таких программах как 3ds Max + Corona Render, Adobe Photoshop, CorelDRAW.

    СТОИМОСТЬ - 300руб/м2 (современные стили)

    СРОКИ выполнения работы в среднем 1-3 дня (точнее можно будет сказать после обсуждения тз, объёма и наполнения проекта)

    Связаться со мной можно по телефону 891834166517

    WhatsApp 89183416517

    Instagram https://www.instagram.com/kristina_3d_visual/

    или отправив сообщение здесь.

    Услуги
    • 3D визуализация интерьера
    • Визуализация жилых интерьеров
    • Визуализация на заказ
    • Реалистичная 3D визуализация
    • визуализация общественных интерьеров
    • 3ds Max
    • Corona Renderer
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Краснодар
    • Россия
    Адрес
    Ленинградский проспект, 33к7
    125284 Москва, Россия
    Россия
    +7-9183416517
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