Добрый день! Меня зовут Кристина. Я 3D визуализатор, имею высшее образование по специальности средовой дизайн. Прикрепленные рендеры - мои работы. Опыт работы в 3D визуализации - более 5 лет.
Принимаю заказы на 3D визуализацию Ваших проектов. Я работаю в таких программах как 3ds Max + Corona Render, Adobe Photoshop, CorelDRAW.
СТОИМОСТЬ - 300руб/м2 (современные стили)
СРОКИ выполнения работы в среднем 1-3 дня (точнее можно будет сказать после обсуждения тз, объёма и наполнения проекта)
Связаться со мной можно по телефону 891834166517
WhatsApp 89183416517
Instagram https://www.instagram.com/kristina_3d_visual/
или отправив сообщение здесь.
- Услуги
- 3D визуализация интерьера
- Визуализация жилых интерьеров
- Визуализация на заказ
- Реалистичная 3D визуализация
- визуализация общественных интерьеров
- 3ds Max
- Corona Renderer
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Краснодар
- Россия
- Адрес
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Ленинградский проспект, 33к7
125284 Москва, Россия
Россия
+7-9183416517