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Bi-Luck
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Танцующие стены. Интерьер стенда., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    Танцующие стены. Интерьер стенда., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    Танцующие стены. Интерьер стенда., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    +2
    Танцующие стены. Интерьер стенда.
    Выставка Н.К. Байбаков. Путь Созидателя. К 100-летию со дня рождения. 2011., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    Выставка Н.К. Байбаков. Путь Созидателя. К 100-летию со дня рождения. 2011., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    Выставка Н.К. Байбаков. Путь Созидателя. К 100-летию со дня рождения. 2011., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    +2
    Выставка Н.К. Байбаков. Путь Созидателя. К 100-летию со дня рождения. 2011.
    Линии в пространстве. Выставочный стенд KOF PALITRA., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    Линии в пространстве. Выставочный стенд KOF PALITRA., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    Линии в пространстве. Выставочный стенд KOF PALITRA., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    +3
    Линии в пространстве. Выставочный стенд KOF PALITRA.
    В стиле анимации. Выставочный стенд VTB Arena park., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    В стиле анимации. Выставочный стенд VTB Arena park., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    В стиле анимации. Выставочный стенд VTB Arena park., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в эклектичном стиле
    +2
    В стиле анимации. Выставочный стенд VTB Arena park.
    Извилистая дорога. Выставочный стенд Mercedes-Benz., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в стиле модерн
    Извилистая дорога. Выставочный стенд Mercedes-Benz., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в стиле модерн
    Извилистая дорога. Выставочный стенд Mercedes-Benz., Bi-Luck Bi-Luck Конференц-центры в стиле модерн
    +2
    Извилистая дорога. Выставочный стенд Mercedes-Benz.

    Студия пространственного дизайна Bi-Luck.

    Виктор Билак - дипломированный дизайнер, окончил Московский Государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова по специальности дизайнер; проходил обучение в Академии Bauhaus Dessau, Германия. Арт-директор и основатель студии пространственного дизайна Bi-Luck® с 2020 года; с 2003 года - арт-директор и основатель дизайн-бюро EXPOLEVEL. Член Московского Союза Дизайнеров, Союза Дизайнеров России, член Международной Ассоциации Дизайнеров IAD – Италия.

    Услуги
    • Дизайн выставочных стендов
    • Дизайн коммерческих пространств
    Регионы обслуживания
    Россия, Европа. и Москва
    Награды компании
    • Лауреат Международных конкурсов дизайна:
    • A’Design Award – 2016, 2017, 2020, Milan, Italy;
    • American Architectural Prize – 2017, New York, USA;
    • International Design Awards IDA – 2017, Los Angeles, USA;
    • Российская Виктория – 2010, 2015, 2016, Москва, Россия;
    • BraunPrize2012, Kronberg, Germany.
    Адрес
    109147 Москва, Россия
    Россия
    +7-4956485431 bi-luck.com
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