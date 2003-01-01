Студия пространственного дизайна Bi-Luck.
Виктор Билак - дипломированный дизайнер, окончил Московский Государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова по специальности дизайнер; проходил обучение в Академии Bauhaus Dessau, Германия. Арт-директор и основатель студии пространственного дизайна Bi-Luck® с 2020 года; с 2003 года - арт-директор и основатель дизайн-бюро EXPOLEVEL. Член Московского Союза Дизайнеров, Союза Дизайнеров России, член Международной Ассоциации Дизайнеров IAD – Италия.
- Услуги
- Дизайн выставочных стендов
- Дизайн коммерческих пространств
- Регионы обслуживания
- Россия, Европа. и Москва
- Награды компании
- Лауреат Международных конкурсов дизайна:
- A’Design Award – 2016, 2017, 2020, Milan, Italy;
- American Architectural Prize – 2017, New York, USA;
- International Design Awards IDA – 2017, Los Angeles, USA;
- Российская Виктория – 2010, 2015, 2016, Москва, Россия;
- BraunPrize2012, Kronberg, Germany.
- Адрес
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109147 Москва, Россия
Россия
+7-4956485431 bi-luck.com