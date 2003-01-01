Студия пространственного дизайна Bi-Luck.

Виктор Билак - дипломированный дизайнер, окончил Московский Государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова по специальности дизайнер; проходил обучение в Академии Bauhaus Dessau, Германия. Арт-директор и основатель студии пространственного дизайна Bi-Luck® с 2020 года; с 2003 года - арт-директор и основатель дизайн-бюро EXPOLEVEL. Член Московского Союза Дизайнеров, Союза Дизайнеров России, член Международной Ассоциации Дизайнеров IAD – Италия.