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Guseva-style
Архитекторы Москва
Обзор 6Проекты (6) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Living things, Guseva-style Guseva-style Рабочий кабинет в скандинавском стиле
    Living things, Guseva-style Guseva-style Столовая комната в скандинавском стиле
    Living things, Guseva-style Guseva-style Гостиная в скандинавском стиле
    +3
    Living things
    Квартира в стиле ампир, Guseva-style Guseva-style Кухня в классическом стиле
    Квартира в стиле ампир, Guseva-style Guseva-style Гостиная в классическом стиле
    Квартира в стиле ампир, Guseva-style Guseva-style Спальня в классическом стиле
    +9
    Квартира в стиле ампир
    Вечная классика, Guseva-style Guseva-style Балкон и терраса в классическом стиле
    Вечная классика, Guseva-style Guseva-style Спальня в классическом стиле
    Вечная классика, Guseva-style Guseva-style Столовая комната в классическом стиле
    +4
    Вечная классика
    Бегущая вода, Guseva-style Guseva-style Гостиная в средиземноморском стиле
    Бегущая вода, Guseva-style Guseva-style Столовая комната в средиземноморском стиле
    Бегущая вода, Guseva-style Guseva-style Спальня в средиземноморском стиле
    +3
    Бегущая вода
    Пентхаус, Guseva-style Guseva-style Гостиная в стиле минимализм
    Пентхаус, Guseva-style Guseva-style Спальня в стиле минимализм
    Пентхаус, Guseva-style Guseva-style Кухня в стиле минимализм
    +1
    Пентхаус
    Новое старое, Guseva-style Guseva-style Спальня в стиле модерн
    Новое старое, Guseva-style Guseva-style Кухня в стиле модерн
    Новое старое, Guseva-style Guseva-style Гостиная в стиле модерн
    Новое старое

    «Я пытаюсь найти в человеке, для которого создаю интерьер, его харизму, его характерные особенности и перенести их в его дом, чтобы он стал единственным и неповторимым, как сам хозяин дома. И совершенно не важно, квартира это или это загородный дом, большая семья живет в этом пространстве или один человек, это пространство должно отражать черты этих людей.
    Как отличный портной при пошиве платья учитывает все нюансы фигуры, так и хороший дизайнер при проектировании жилого пространства учитывает образ жизни, привычки и хобби людей для которых он это пространство проектирует».

    Услуги
    • Проектирование
    • строительство
    • отделочные работы
    • создание мебели и кухонь
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Россия
    • Испания
    Адрес
    Горбунова yлица, 2 с3
    121596 Москва
    Россия
    +7-9037243828 www.guseva-style.com
    Законное владение

    Москва, Гобунова улица, 2 с3

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