«Я пытаюсь найти в человеке, для которого создаю интерьер, его харизму, его характерные особенности и перенести их в его дом, чтобы он стал единственным и неповторимым, как сам хозяин дома. И совершенно не важно, квартира это или это загородный дом, большая семья живет в этом пространстве или один человек, это пространство должно отражать черты этих людей.

Как отличный портной при пошиве платья учитывает все нюансы фигуры, так и хороший дизайнер при проектировании жилого пространства учитывает образ жизни, привычки и хобби людей для которых он это пространство проектирует».