В нашей студии дизайна вы можете заказать полноценный архитектурный проект. Для Вас является очевидным преимуществом то, что проект от начала и до конца ведется одной командой. При проектировании дома намного легче предусмотреть эргономику интерьера, в едином стилевом решении создать экстерьер и ландшафт.
Проектируя здания не только снаружи, но и изнутри, мы всегда можем предусмотреть ряд очень важных деталей. Заказав дизайн-проект у одной команды специалистов, Вы получаете действительно уникальное пространство для жилья.
- Услуги
- Архитектурное проектирование; Дизайн интерьера жилых и общественных помещения; Дизайн экстерьера; Ландшафтный дизайн; Авторский надзор; Строительство и ремонт; Комплексное оснащение проекта.
- Регионы обслуживания
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- ssGermany
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- Симферополь
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- Адрес
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Таврическая 2
298635 Ялта
Россия
+7-9780132030 frandgulo.com