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Frandgulo
Дизайнеры интерьера Ялта
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ​Летняя площадка шикарного ресторана в Ялте, Frandgulo Frandgulo Конференц-центры в стиле модерн
    ​Летняя площадка шикарного ресторана в Ялте, Frandgulo Frandgulo Конференц-центры в стиле модерн
    ​Летняя площадка шикарного ресторана в Ялте, Frandgulo Frandgulo Конференц-центры в стиле модерн
    +6
    ​Летняя площадка шикарного ресторана в Ялте
    ​Пространство для полного релакса, Frandgulo Frandgulo Аэропорты в колониальном стиле
    ​Пространство для полного релакса, Frandgulo Frandgulo Аэропорты в колониальном стиле
    ​Пространство для полного релакса, Frandgulo Frandgulo Аэропорты в колониальном стиле
    +3
    ​Пространство для полного релакса
    Концепт современной набережной, Frandgulo Frandgulo Гостиницы в тропическом стиле
    Концепт современной набережной, Frandgulo Frandgulo Гостиницы в тропическом стиле
    Концепт современной набережной, Frandgulo Frandgulo Гостиницы в тропическом стиле
    +3
    Концепт современной набережной
    Частная усадьба в лучших традициях классики, Frandgulo Frandgulo Тренажерный зал в классическом стиле
    Частная усадьба в лучших традициях классики, Frandgulo Frandgulo Тренажерный зал в классическом стиле
    Частная усадьба в лучших традициях классики, Frandgulo Frandgulo Тренажерный зал в классическом стиле
    +65
    Частная усадьба в лучших традициях классики
    ​Динамичный проект экстерьера частного дома в минималистичном стиле, Frandgulo Frandgulo Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    ​Динамичный проект экстерьера частного дома в минималистичном стиле, Frandgulo Frandgulo Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    ​Динамичный проект экстерьера частного дома в минималистичном стиле, Frandgulo Frandgulo Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +15
    ​Динамичный проект экстерьера частного дома в минималистичном стиле
    Дом в стиле эко-хай-тек, Frandgulo Frandgulo Гостиная в стиле минимализм Металлический / Серебристый
    Дом в стиле эко-хай-тек, Frandgulo Frandgulo Гостиная в стиле минимализм Металлический / Серебристый
    Дом в стиле эко-хай-тек, Frandgulo Frandgulo Гостиная в стиле минимализм Металлический / Серебристый
    +41
    Дом в стиле эко-хай-тек

    В нашей студии дизайна вы можете заказать полноценный архитектурный проект. Для Вас является очевидным преимуществом то, что проект от начала и до конца ведется одной командой. При проектировании дома намного легче предусмотреть эргономику интерьера, в едином стилевом решении создать экстерьер и ландшафт.

    Проектируя здания не только снаружи, но и изнутри, мы всегда можем предусмотреть ряд очень важных деталей. Заказав дизайн-проект у одной команды специалистов, Вы получаете действительно уникальное пространство для жилья.

    Услуги
    Архитектурное проектирование; Дизайн интерьера жилых и общественных помещения; Дизайн экстерьера; Ландшафтный дизайн; Авторский надзор; Строительство и ремонт; Комплексное оснащение проекта.
    Регионы обслуживания
    • ssRussia
    • ssUkraine
    • St. Petersburg
    • Moscow
    • Kiev
    • ssMongolia
    • ssLatvia
    • ssItalia
    • ssGermany
    • ssGreat Britain
    • ssCrimea
    • Севастополь
    • Симферополь
    • ялта
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    Адрес
    Таврическая 2
    298635 Ялта
    Россия
    +7-9780132030 frandgulo.com

    Отзыв

    Илья Туробов
    Хорошоий дизайн под ключ.
    больше 2 лет назад
    Far Line
    Заказывали дизайн офиса. Выполнили очень оперативно и качественно.
    больше 2 лет назад
    Мария Авлахова
    Заказывали дизайн-проект, все выполнили идеально и быстро!👌😘
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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