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Анастасия Уфимцева
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Черно - белое кино, Анастасия Уфимцева Анастасия Уфимцева Кухня в классическом стиле Белый
    Черно - белое кино, Анастасия Уфимцева Анастасия Уфимцева Кухня в классическом стиле Белый
    Черно - белое кино, Анастасия Уфимцева Анастасия Уфимцева Кухня в классическом стиле Белый
    +1
    Черно - белое кино
    "Игра отражений", Анастасия Уфимцева Анастасия Уфимцева Столовая комната в классическом стиле Бежевый
    "Игра отражений", Анастасия Уфимцева Анастасия Уфимцева Столовая комната в классическом стиле
    "Игра отражений", Анастасия Уфимцева Анастасия Уфимцева Столовая комната в классическом стиле Стекло Янтарный / Золотой
    +10
    "Игра отражений"
    "Песчаные Дюны", Анастасия Уфимцева Анастасия Уфимцева Гостиные в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    "Песчаные Дюны", Анастасия Уфимцева Анастасия Уфимцева Гостиные в эклектичном стиле Дерево Зеленый
    "Песчаные Дюны", Анастасия Уфимцева Анастасия Уфимцева Гостиные в эклектичном стиле Дерево Зеленый
    +2
    "Песчаные Дюны"

    Я, Анастасия Уфимцева, профессиональный дизайнер интерьеров, профильное образование получила в Московском Архитектурном институте. За моими плечами более 15 лет практики в создании дизайн-проектов и их реализации. Я создаю жилые и общественные пространства в различных стилевых направлениях, с учетом пожеланий и бюджета заказчика.

    Мои работы можно увидеть на Российских и международных интерьерных порталах, а также на сайтах интерьерных изданий. В моей практики были проекты для различных программ на ТВ.

    Среди моих заказчиков владельцы квартир и апартаментов в ЖК "Рублевское Предместье", ЖК "Шуваловский", "Ленинский 121", ЖК "Ривер Парк", ЖК "Лайнер", ЖК "Сколковский квартал", ЖК "Well House", "Варшавка 141" и многие другие.

    Услуги
    • отка дизайн-проектов
    • Авторское сопровождение проектов
    • Дизайн и ремонт под ключ.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область и другие регионы
    • Россия
    Адрес
    107564 Москва, Россия
    Россия
    +7-9104724797
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