Я, Анастасия Уфимцева, профессиональный дизайнер интерьеров, профильное образование получила в Московском Архитектурном институте. За моими плечами более 15 лет практики в создании дизайн-проектов и их реализации. Я создаю жилые и общественные пространства в различных стилевых направлениях, с учетом пожеланий и бюджета заказчика.

Мои работы можно увидеть на Российских и международных интерьерных порталах, а также на сайтах интерьерных изданий. В моей практики были проекты для различных программ на ТВ.

Среди моих заказчиков владельцы квартир и апартаментов в ЖК "Рублевское Предместье", ЖК "Шуваловский", "Ленинский 121", ЖК "Ривер Парк", ЖК "Лайнер", ЖК "Сколковский квартал", ЖК "Well House", "Варшавка 141" и многие другие.