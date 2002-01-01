C 2002 года компания OWNHOME производит рубленные вручную деревянные дома, сауны и другие архитектурные формы. Мы совмещаем проверенные временем технологии рубки и современные подходы к инженерным коммуникациям и дизайну.
Основной строительный материал – сибирский кедр большого диаметра. Мы также работаем с сосной и лиственницей. У нас есть собственная производственная база, штат высококвалифицированных рубщиков, а также налаженные контакты с поставщиками леса в разных регионах России – таким образом, для нас не составляет труда найти древесину любого размера в короткие сроки.
Более того, в компании есть группа архитекторов и дизайнеров. Они создают проекты на стыке последних трендов и лучших традиций мирового зодчества. В OWNHOME также работает группа инженеров. Их основной задачей является адаптация передовых технологий к особенностям деревянного дома.
- Услуги
- архитектура
- проектирование
- строительство домов
под ключ
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. Новый Арбат, 21
121099 Москва
Россия
+7-9651799248 www.ownhome-kedr.ru
Москва, Новый Арбат 21