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OwnHome
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • ​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ, OwnHome OwnHome Дома в рустикальном стиле
    ​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ, OwnHome OwnHome Дома в рустикальном стиле
    ​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ, OwnHome OwnHome Сад в рустикальном стиле
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    ​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ

    C 2002 года компания OWNHOME производит рубленные вручную  деревянные дома, сауны и другие архитектурные формы. Мы совмещаем проверенные временем технологии рубки и современные подходы к инженерным коммуникациям и дизайну.  

    Основной строительный материал – сибирский кедр большого диаметра. Мы также работаем с сосной и лиственницей. У нас есть собственная производственная база, штат высококвалифицированных рубщиков, а также налаженные контакты с поставщиками леса в разных регионах России – таким образом, для нас не составляет труда найти древесину любого размера в короткие сроки. 

    Более того, в компании есть группа архитекторов и дизайнеров. Они создают проекты на стыке последних трендов и лучших традиций мирового зодчества. В OWNHOME также работает группа инженеров. Их основной задачей является адаптация передовых технологий к особенностям деревянного дома.

    Услуги
    • архитектура
    • проектирование
    • строительство домов под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Новый Арбат, 21
    121099 Москва
    Россия
    +7-9651799248 www.ownhome-kedr.ru
    Законное владение

    Москва, Новый Арбат 21

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