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The Idea
Дизайнеры Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Обеденный стол SANGO , The Idea The Idea КухняСтолы и стулья
    Обеденный стол SANGO , The Idea The Idea КухняСтолы и стулья
    Обеденный стол SANGO , The Idea The Idea КухняСтолы и стулья
    +14
    Обеденный стол SANGO
    Обеденный стол PROSO , The Idea The Idea КухняСтолы и стулья
    Обеденный стол PROSO , The Idea The Idea КухняСтолы и стулья
    Обеденный стол PROSO , The Idea The Idea КухняСтолы и стулья
    +10
    Обеденный стол PROSO
    Обеденный стол CIRCLE, The Idea The Idea КухняСтолы и стулья
    Обеденный стол CIRCLE, The Idea The Idea КухняСтолы и стулья
    Обеденный стол CIRCLE, The Idea The Idea КухняСтолы и стулья
    Обеденный стол CIRCLE

    Мебельная фабрика The Idea родом из северной столицы – Санкт-Петербурга. 

    Духу севера созвучен минималистичный дизайн мебели, ее чистые прямые линии.  А архитектура города, созданного знаменитыми зодчими Европы, отразилась в цветовой гамме (палитре) бренда. Еще Леонардо да Винчи отметил: "Простота – это высшая утонченность". Простота образа того, что нас окружает.  Такова мебель The Idea – воплощение гармонии, легкости и удобства. Мы избегаем излишней сложности в оформлении и отсекаем все лишнее, подчеркивая красоту дерева – материала, с которым работаем. Мы – это объединение молодых дизайнеров , которые с уважением относятся к природе и к человеку. Для нашей мебели, дерево является не просто производственным материалом. Ведь с древних времен Дерево символизирует Жизнь.  Наполняя дом мебелью, мы наполняем его Жизнью.

    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Санкт-Петербург
    Адрес
    В.О., 26 Линия, д. 15Б
    199106 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8007758646 the-idea.ru

    Отзыв

    Андрей Сухов
    почти 3 года назад
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