Мебельная фабрика The Idea родом из северной столицы – Санкт-Петербурга.

Духу севера созвучен минималистичный дизайн мебели, ее чистые прямые линии. А архитектура города, созданного знаменитыми зодчими Европы, отразилась в цветовой гамме (палитре) бренда. Еще Леонардо да Винчи отметил: "Простота – это высшая утонченность". Простота образа того, что нас окружает. Такова мебель The Idea – воплощение гармонии, легкости и удобства. Мы избегаем излишней сложности в оформлении и отсекаем все лишнее, подчеркивая красоту дерева – материала, с которым работаем. Мы – это объединение молодых дизайнеров , которые с уважением относятся к природе и к человеку. Для нашей мебели, дерево является не просто производственным материалом. Ведь с древних времен Дерево символизирует Жизнь. Наполняя дом мебелью, мы наполняем его Жизнью.