PROSTRANSTVO U — это сеть элитных интерьерных салонов по комплектации дизайн-проектов, дизайн-студия и первое петербургское профессиональное глянцевое издание о дизайне интерьеров, ориентированное на профессионалов и любителей в сфере оформления пространства.

Дизайн-студия PROSTRANSTVO U предоставляет услуги по комплектации и проектированию жилых и общественных интерьеров. Профессиональные декораторы, дизайнеры, архитекторы создают проекты премиум-класса от планировки и отделки до выбора интерьерных тканей и расстановки аксессуаров. Решения любых стилистических направлений: классика, минимализм, прованс, модерн, хай-тек и другие. Наши объекты - квартиры, загородные дома, рестораны, бары, кинотеатры, гостиницы и офисы.

Интерьерные салоны — это лучшие коллекции мебели, кухонь, светильников, обоев, аксессуаров, текстиля, плитки и мозаики при лучшей ценовой политике по комплектации интерьера. Мы обслуживаем ведущие дизайн-студии и элитные сети ресторанов. Имеем свое швейное и мебельное производство. Мы являемся дилерами известных европейских и американских фабрик, что позволяет нам выполнять амбициозные и уникальные проекты.

Журнал PROSTRANSTVO U — первое петербургское профессиональное глянцевое издание, ориентированное на дизайнеров, архитекторов и декораторов. Каждый номер — это примеры интересных дизайн-проектов, интервью с ведущими игроками на рынке современного дизайна и архитектуры, самые актуальные технологии, инновации, тренды, мировые бренды и идеи по развитию бизнеса.