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Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Кухня в стиле кантри
    ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Кухня в стиле кантри
    +14
    ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ
    Современная квартира, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Кухня в стиле минимализм
    Современная квартира, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Кухня в стиле минимализм
    Современная квартира, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Кухня в стиле минимализм
    +2
    Современная квартира
    Испанский дом: опыт интерпретации средиземноморского стиля, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Спальня в средиземноморском стиле
    Испанский дом: опыт интерпретации средиземноморского стиля, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Спальня в средиземноморском стиле
    Испанский дом: опыт интерпретации средиземноморского стиля, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Гостиная в средиземноморском стиле
    +5
    Испанский дом: опыт интерпретации средиземноморского стиля

    PROSTRANSTVO U — это сеть элитных интерьерных салонов по комплектации дизайн-проектов, дизайн-студия и первое петербургское профессиональное глянцевое издание о дизайне интерьеров, ориентированное на профессионалов и любителей в сфере оформления пространства.

    Дизайн-студия PROSTRANSTVO U предоставляет услуги по комплектации и проектированию жилых и общественных интерьеров. Профессиональные декораторы, дизайнеры, архитекторы создают проекты премиум-класса от планировки и отделки до выбора интерьерных тканей и расстановки аксессуаров. Решения любых стилистических направлений: классика, минимализм, прованс, модерн, хай-тек и другие. Наши объекты - квартиры, загородные дома, рестораны, бары, кинотеатры, гостиницы и офисы.

    Интерьерные салоны — это лучшие коллекции мебели, кухонь, светильников, обоев, аксессуаров, текстиля, плитки и мозаики при лучшей ценовой политике по комплектации интерьера. Мы обслуживаем ведущие дизайн-студии и элитные сети ресторанов. Имеем свое швейное и мебельное производство. Мы являемся дилерами известных европейских и американских фабрик, что позволяет нам выполнять амбициозные и уникальные проекты.

    Журнал PROSTRANSTVO U — первое петербургское профессиональное глянцевое издание, ориентированное на дизайнеров, архитекторов и декораторов. Каждый номер — это примеры интересных дизайн-проектов, интервью с ведущими игроками на рынке современного дизайна и архитектуры, самые актуальные технологии, инновации, тренды, мировые бренды и идеи по развитию бизнеса.

    Услуги
    • комплектация и проектирование жилых и общественных интерьеров
    • обслуживание дизайн-студий по подбору мебели
    • кухонь
    • светильников
    • обоев
    • аксессуаров
    • текстиля
    • свое швейное и мебельное производство
    • дилерские услуги для известных европейских и американских фабрик
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    RU, Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Блохина, 21
    197198 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8129872111 prostranstvou.ru
    Законное владение

    197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, 21

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