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WOODSTONEBALI
Дизайнеры Санкт-Петербург
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Roots / COCAINE TABLE, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Roots / COCAINE TABLE, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Roots / COCAINE TABLE, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI ГостинаяДиваны и журнальные столики
    +2
    Roots / COCAINE TABLE
    minimalis / CONSOLE, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI ГостинаяМебель для медиа комнаты
    minimalis / CONSOLE, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Рабочий кабинет Шкафы и полки
    minimalis / CONSOLE, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI ГостинаяПолки
    +3
    minimalis / CONSOLE
    minimalis / BATH PYRAMID, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Ванная комнатаПолки для хранения
    minimalis / BATH PYRAMID, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Ванная комнатаМебель для ванной
    minimalis / BATH PYRAMID, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Ванная комнатаПолки для хранения
    +3
    minimalis / BATH PYRAMID
    minimalis / VANITY, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Ванная комнатаМебель для ванной
    minimalis / VANITY, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Ванная комнатаМебель для ванной
    minimalis / VANITY, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Ванная комнатаМебель для ванной
    +7
    minimalis / VANITY
    minimalis / VANITY XL, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Ванная комнатаМебель для ванной
    minimalis / VANITY XL, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Ванная комнатаМебель для ванной
    minimalis / VANITY XL, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Ванная комнатаМебель для ванной
    +7
    minimalis / VANITY XL
    Suar / SLAB BED, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Спальная комната Кровати и изголовья
    Suar / SLAB BED, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Спальная комната Кровати и изголовья
    Suar / SLAB BED, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI Спальная комната Кровати и изголовья
    +5
    Suar / SLAB BED
    Показать все 10 проекты

    Мебель из натурального дерева и камня с острова Бали. Арт-мебель из бывших рыбацких лодок. Раковины из окаменелого дерева.

    Мебель для спальни и ванной из тикового дерева (кровати, гардероб, комоды, тумбы под раковину, столы, стулья)Мебель из корней тикового дерева (кофейные столики, стулья)
    Раковины из окаменелой древесины Раковины и ванные из натурального камня (оникс, мрамор) Арт-мебель из бывших рыбацких лодок

    Услуги
    • Дизайн
    • Производство
    • продажа и производство на заказ мебели из натурального дерева и предметов интерьера из камня
    Регионы обслуживания
    • Санкт Петербург
    • г.Москва
    • Вся Россия
    • Indonesia
    • All
    Адрес
    Кожевенная линия д. 30
    199106 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9052616629 woodstonebali.com
    Законное владение

    196240, г.Санкт-Петербург, Пулковское ш. д.13, корп.4, литер А, пом. 2-М

    Отзыв

    Nikolai Melnikov
    около 3 лет назад
    Сергей Голубцов
    больше 3 лет назад

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