Мебель из натурального дерева и камня с острова Бали. Арт-мебель из бывших рыбацких лодок. Раковины из окаменелого дерева.
Мебель для спальни и ванной из тикового дерева (кровати, гардероб, комоды, тумбы под раковину, столы, стулья)Мебель из корней тикового дерева (кофейные столики, стулья)
Раковины из окаменелой древесины Раковины и ванные из натурального камня (оникс, мрамор) Арт-мебель из бывших рыбацких лодок
- Услуги
- Дизайн
- Производство
- продажа и производство на заказ мебели из натурального дерева и предметов интерьера из камня
- Регионы обслуживания
- Санкт Петербург
- г.Москва
- Вся Россия
- Indonesia
- All
- Адрес
-
Кожевенная линия д. 30
199106 Санкт-Петербург
Россия
+7-9052616629 woodstonebali.com
196240, г.Санкт-Петербург, Пулковское ш. д.13, корп.4, литер А, пом. 2-М