Мебель из натурального дерева и камня с острова Бали. Арт-мебель из бывших рыбацких лодок. Раковины из окаменелого дерева.

Мебель для спальни и ванной из тикового дерева (кровати, гардероб, комоды, тумбы под раковину, столы, стулья)Мебель из корней тикового дерева (кофейные столики, стулья)

Раковины из окаменелой древесины Раковины и ванные из натурального камня (оникс, мрамор) Арт-мебель из бывших рыбацких лодок