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Лаборатория Дизайна
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК "Клевер", Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Коричневый
    ЖК "Клевер", Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Кухня в стиле модерн Бежевый
    ЖК "Клевер", Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Кухня в стиле модерн Коричневый
    +5
    ЖК "Клевер"
    ЖК "Престиж", Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК "Престиж", Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК "Престиж", Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Гостиная в классическом стиле
    +7
    ЖК "Престиж"
    Квартира сердце Санкт-Петербурга, Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Гостиная в классическом стиле
    Квартира сердце Санкт-Петербурга, Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Гостиная в классическом стиле
    Квартира сердце Санкт-Петербурга, Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Кухня в классическом стиле
    +5
    Квартира сердце Санкт-Петербурга
    RBI ЖК "Александрия", Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Гостиная в классическом стиле Бежевый
    RBI ЖК "Александрия", Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Гостиная в классическом стиле Бежевый
    RBI ЖК "Александрия", Лаборатория Дизайна Лаборатория Дизайна Кухня в классическом стиле Белый
    +6
    RBI ЖК "Александрия"

    "Лаборатория ДИЗАЙНА" - это команда профессионалов, которая работает на общий результат. Здесь не ставят экспериментов над заказчиками.

    Студия «Лаборатория ДИЗАЙНА» реализует эксклюзивные проекты, воплощая оригинальные авторские идеи в работе над объектами различных назначений. Галерея примеров дизайна интерьеров демонстрирует подход компании к созданию стиля частных домовладений и коммерческих предприятий.

     За 13 лет существования компании «Лаборатория дизайна», реализовано более 400 проектов.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • 3-d визуализация
    • комлектация стороительства
    • декорирование
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Новолитовская д.15 лит. А оф 430
    194100 Санкт-Петербург
    Россия
    +759631125963438 interio-lab.ru
    Законное владение

    г. Санкт-Петербург ул. Новолитовская д.15 лит. А оф. 430

    Отзыв

    Ирина Павлюкова
    почти 4 года назад
    Aleksandr Perepelitsa
    больше 3 лет назад
    ДениАртур Арт
    Неплохо так скажешь даже не знаю как-то прокомментировать Такие дела Такие нюансы моменты номера красивые конечно комфортно не знаю даже как бы сказать насколько это идеально или идеально это просто в шикарном
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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