"Лаборатория ДИЗАЙНА" - это команда профессионалов, которая работает на общий результат. Здесь не ставят экспериментов над заказчиками.

Студия «Лаборатория ДИЗАЙНА» реализует эксклюзивные проекты, воплощая оригинальные авторские идеи в работе над объектами различных назначений. Галерея примеров дизайна интерьеров демонстрирует подход компании к созданию стиля частных домовладений и коммерческих предприятий.

За 13 лет существования компании «Лаборатория дизайна», реализовано более 400 проектов.