"Лаборатория ДИЗАЙНА" - это команда профессионалов, которая работает на общий результат. Здесь не ставят экспериментов над заказчиками.
Студия «Лаборатория ДИЗАЙНА» реализует эксклюзивные проекты, воплощая оригинальные авторские идеи в работе над объектами различных назначений. Галерея примеров дизайна интерьеров демонстрирует подход компании к созданию стиля частных домовладений и коммерческих предприятий.
За 13 лет существования компании «Лаборатория дизайна», реализовано более 400 проектов.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- 3-d визуализация
- комлектация стороительства
- декорирование
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
-
Новолитовская д.15 лит. А оф 430
194100 Санкт-Петербург
Россия
+759631125963438 interio-lab.ru
Законное владение
г. Санкт-Петербург ул. Новолитовская д.15 лит. А оф. 430