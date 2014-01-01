В нашей коллекции представлены предметы интерьера, которые перевернут Ваше представление об украшении пространства. Одним из таких предметов, обладающим красивым внешним видом и высокой функциональностью, может стать настольная лампа, поставленная на столик или прикроватную тумбочку. С мягким светом настольной лампы даже при плохой погоде можно чувствовать себя умиротворённым и защищённым. В вечернее и ночное время она придаст комнате необычность и загадочность, отбрасывая по стенам причудливые тени предметов и мерцая притягательным светом.

Наши дизайнерские лампы имеют изысканный внешний вид с непосредственной индивидуальностью и неповторимостью каждой лампы, которые обладают высокой функциональностью и выполнены вручную из натуральных и экологически чистых материалов, ведь это так важно в наше время и прежде всего для наших детей. Мы используем лен, хлопок, шерсть, войлок, натуральное дерево, мох, солому, камень и многие другие природные материалы. В каждое изделие мы вкладываем частичку нашей души и надеемся, что они принесут в Ваш дом тепло, уют, счастье и наполнят его частичкой натуральных ароматов «Eco».