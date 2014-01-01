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Eco Shining Home
Освещение Москва
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    • Дизайнерские лампы ручной работы, Eco Shining Home Eco Shining Home Рабочий кабинет Освещение
    Дизайнерские лампы ручной работы, Eco Shining Home Eco Shining Home Рабочий кабинет Освещение
    Дизайнерские лампы ручной работы, Eco Shining Home Eco Shining Home Рабочий кабинет Освещение
    +26
    Дизайнерские лампы ручной работы

    В нашей коллекции представлены предметы интерьера, которые перевернут Ваше представление об украшении пространства. Одним из таких предметов, обладающим красивым внешним видом и высокой функциональностью, может стать настольная лампа, поставленная на столик или прикроватную тумбочку. С мягким светом настольной лампы даже при плохой погоде можно чувствовать себя умиротворённым и защищённым. В вечернее и ночное время она придаст комнате необычность и загадочность, отбрасывая по стенам причудливые тени предметов и мерцая притягательным светом.

    Наши дизайнерские лампы имеют изысканный внешний вид с непосредственной индивидуальностью и неповторимостью каждой лампы, которые обладают высокой функциональностью и выполнены вручную из натуральных и экологически чистых материалов, ведь это так важно в наше время и прежде всего для наших детей. Мы используем лен, хлопок, шерсть, войлок, натуральное дерево, мох, солому, камень и многие другие природные материалы. В каждое изделие мы вкладываем частичку нашей души и надеемся, что они принесут в Ваш дом тепло, уют, счастье и наполнят его частичкой натуральных ароматов «Eco».

    Услуги
    • Создание предметов декора
    • настольных ламп
    • люстр
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Москва
    Адрес
    127081 Москва
    Россия
    +7-9261297190 www.eco2014.livemaster.ru

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