Компания «Гелиос Парк» занимается строительством загородных домов, коттеджей, а также их обустройством уже на протяжении 15 лет.

Гелиос Парк - это полный комплекс услуг от индивидуального проекта загородного дома, до интерьерных и ландшафтных работ - в вашем построенном жилье.

Учитывая желания наших клиентов мы строим дома, используя современные и проверенные практикой технологии и строительные материалы.

К вашим услугам широкий выбор как типовых, так и индивидуальных проектов загородного жилья



