Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Гелиос Парк Проектирование и строительство загородных домов
Строители Санкт-Петербург, Россия
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Компания «Гелиос Парк» занимается строительством загородных домов, коттеджей, а также их обустройством уже на протяжении 15 лет.

    Гелиос Парк - это полный комплекс услуг от индивидуального проекта загородного дома, до интерьерных и ландшафтных работ - в вашем построенном жилье.

    Учитывая желания наших клиентов мы строим дома, используя современные и проверенные практикой технологии и строительные материалы.

    К вашим услугам широкий выбор как типовых, так и индивидуальных проектов загородного жилья


    Услуги
    • Дома из газобетона
    • Проекты загородных домов
    • Фахверк дома
    • Строительство домов под ключ
    • Строительство домов из клееного бруса
    • Строительство каркасных домов
    • Внутренняя отделка
    • Ландшафтный дизайн
    • Монтаж фундаментов
    • Генподряд
    • Геология и геодезия
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    ул.Савушкина, 140
    197374 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8123135575 gelios-stroy.com
      Add SEO element