Компания «Гелиос Парк» занимается строительством загородных домов, коттеджей, а также их обустройством уже на протяжении 15 лет.
Гелиос Парк - это полный комплекс услуг от индивидуального проекта загородного дома, до интерьерных и ландшафтных работ - в вашем построенном жилье.
Учитывая желания наших клиентов мы строим дома, используя современные и проверенные практикой технологии и строительные материалы.
К вашим услугам широкий выбор как типовых, так и индивидуальных проектов загородного жилья
- Услуги
- Дома из газобетона
- Проекты загородных домов
- Фахверк дома
- Строительство домов под ключ
- Строительство домов из клееного бруса
- Строительство каркасных домов
- Внутренняя отделка
- Ландшафтный дизайн
- Монтаж фундаментов
- Генподряд
- Геология и геодезия
- Показать все 11 услуги
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
-
ул.Савушкина, 140
197374 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8123135575 gelios-stroy.com