OMNIA STUDIO — это команда профессионалов с большим и разнообразным опытом работы на рынке дизайна интерьеров. Мы любим реализовывать проекты под ключ: от начального этапа и вплоть до декора и мелочей. Стремимся создать готовый интерьер, где висят даже халаты. Специализируемся на дизайне интерьера и архитектурных проектах. Максимально стараемся освободить заказчика от забот касательно реализации проекта. Работаем только с проверенными бригадами и поставщиками.
- Услуги
- интерьер
- архитектура
- дизайн
- декор
- проектирование
- авторский надзор
- визуализации
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва; Работаем по всей России
- Адрес
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197761 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9118154183 omnia-studio.com