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Omnia studio
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Галерная улица, Omnia studio Omnia studio Гостиные в эклектичном стиле МДФ Белый
    Галерная улица, Omnia studio Omnia studio Гостиные в эклектичном стиле Кирпичи Белый
    Галерная улица, Omnia studio Omnia studio Гостиные в эклектичном стиле Стекло Белый
    +27
    Галерная улица
    ЖК Речной (визуализации), Omnia studio Omnia studio Встроенные кухни МДФ Серый
    ЖК Речной (визуализации), Omnia studio Omnia studio Встроенные кухни МДФ Серый
    ЖК Речной (визуализации), Omnia studio Omnia studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм МДФ Серый
    +19
    ЖК Речной (визуализации)
    ЖК Театральный (визуализации), Omnia studio Omnia studio Гостиные в эклектичном стиле МДФ Бежевый
    ЖК Театральный (визуализации), Omnia studio Omnia studio Гостиные в эклектичном стиле МДФ Бежевый
    ЖК Театральный (визуализации), Omnia studio Omnia studio Гостиные в эклектичном стиле МДФ Бежевый
    +15
    ЖК Театральный (визуализации)
    11 линия, Omnia studio Omnia studio Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    11 линия, Omnia studio Omnia studio Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    11 линия, Omnia studio Omnia studio Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    +40
    11 линия
    ЖК Премьер Палас, Omnia studio Omnia studio Встроенные кухни Камень Белый
    ЖК Премьер Палас, Omnia studio Omnia studio Встроенные кухни Дерево Белый
    ЖК Премьер Палас, Omnia studio Omnia studio Маленькие спальни Дерево Бежевый
    +36
    ЖК Премьер Палас
    ЖК Новая Голландия, Omnia studio Omnia studio Маленькие спальни Стекло Синий
    ЖК Новая Голландия, Omnia studio Omnia studio Маленькие спальни Дерево Янтарный / Золотой
    ЖК Новая Голландия, Omnia studio Omnia studio Маленькие спальни Медь / Бронза / Латунь Синий
    +39
    ЖК Новая Голландия

    OMNIA STUDIO — это команда профессионалов с большим и разнообразным опытом работы на рынке дизайна интерьеров. Мы любим реализовывать проекты под ключ: от начального этапа и вплоть до декора и мелочей. Стремимся создать готовый интерьер, где висят даже халаты. Специализируемся на дизайне интерьера и архитектурных проектах. Максимально стараемся освободить заказчика от забот касательно реализации проекта. Работаем только с проверенными бригадами и поставщиками. 

     


    Услуги
    • интерьер
    • архитектура
    • дизайн
    • декор
    • проектирование
    • авторский надзор
    • визуализации
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва; Работаем по всей России
    Адрес
    197761 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9118154183 omnia-studio.com
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