OMNIA STUDIO — это команда профессионалов с большим и разнообразным опытом работы на рынке дизайна интерьеров. Мы любим реализовывать проекты под ключ: от начального этапа и вплоть до декора и мелочей. Стремимся создать готовый интерьер, где висят даже халаты. Специализируемся на дизайне интерьера и архитектурных проектах. Максимально стараемся освободить заказчика от забот касательно реализации проекта. Работаем только с проверенными бригадами и поставщиками.



