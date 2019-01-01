Lares Design - студия дизайна интерьера с Питерским вкусом.

Мы проектируем интерьеры:

• квартир

• загородных домов и коттеджей

• ресторанов

• отелей

• офисов

Мастера каждый в своем деле, любители прекрасного c тонким вкусом, опытные специалисты с внушительным портфолио - все это наша команда!

Обратившись к нам, Вы получаете профессиональный подход, основанный на 10 летнем опыте работы.