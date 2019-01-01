Lares Design - студия дизайна интерьера с Питерским вкусом.
Мы проектируем интерьеры:
• квартир
• загородных домов и коттеджей
• ресторанов
• отелей
• офисов
Мастера каждый в своем деле, любители прекрасного c тонким вкусом, опытные специалисты с внушительным портфолио - все это наша команда!
Обратившись к нам, Вы получаете профессиональный подход, основанный на 10 летнем опыте работы.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- 3D визуализация
- Авторский надзор
- Ремонт
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Москва
- Россия
- Адрес
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Набережная реки Мойки 24
191186 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8124073074 laresds.ru