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Lares Design
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Реализованный проект "Жуки-бабочки", Lares Design Lares Design
    Реализованный проект "Жуки-бабочки", Lares Design Lares Design
    Реализованный проект "Жуки-бабочки", Lares Design Lares Design
    +11
    Реализованный проект "Жуки-бабочки"
    Реализованный проект "Темные фантазии", Lares Design Lares Design Встроенные кухни Дерево Черный
    Реализованный проект "Темные фантазии", Lares Design Lares Design Встроенные кухни Дерево Эффект древесины
    Реализованный проект "Темные фантазии", Lares Design Lares Design Гостиная в стиле лофт Серый
    +6
    Реализованный проект "Темные фантазии"
    Сюрреалистический лофт от Lares Design, Lares Design Lares Design Гостиная в стиле лофт
    Сюрреалистический лофт от Lares Design, Lares Design Lares Design Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Сюрреалистический лофт от Lares Design, Lares Design Lares Design Рабочий кабинет в стиле лофт
    +10
    Сюрреалистический лофт от Lares Design

    Lares Design - студия дизайна интерьера с Питерским вкусом.

    Мы проектируем интерьеры:

    • квартир

    • загородных домов и коттеджей

    • ресторанов

    • отелей

    • офисов

    Мастера каждый в своем деле, любители прекрасного c тонким вкусом, опытные специалисты с внушительным портфолио - все это наша команда!

    Обратившись к нам, Вы получаете профессиональный подход, основанный на 10 летнем опыте работы.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • 3D визуализация
    • Авторский надзор
    • Ремонт
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Москва
    • Россия
    Адрес
    Набережная реки Мойки 24
    191186 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8124073074 laresds.ru
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