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Матрас.ру – матрасы и товары для сна в Новом Уренгое
Мебель и аксессуары Новый Уренгой
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    • Матрас.ру - это отличное решение ваших проблем во время бессонных ночей. Наши специалисты постоянно готовы проконсультировать вас по сложным вопросам. Мастера производства смогут учесть все ваши пожелания и выполнить заказ не зависимо от размеров вашего спального места. Благодаря использованию современных и качественных материалов наши товары подойдут любой возрастной категории. В магазине постоянно можно приобрести товар по сниженным ценам. Огромным плюсом может послужить доставка по всей России за счет компании.  


    Регионы обслуживания
    Новый Уренгой
    Адрес
    ул. Губкина, д. 5
    629307 Новый Уренгой
    Россия
    +7-3494927198 noviy-urengoy.matras.ru
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