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- Регионы обслуживания
- Новый Уренгой
- Адрес
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ул. Губкина, д. 5
629307 Новый Уренгой
Россия
+7-3494927198 noviy-urengoy.matras.ru