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А.ВЕГА
Архитекторы Г. Севастополь
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Проекты

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    • Клуб в коттеджном поселке на ЮБК, А.ВЕГА А.ВЕГА
    Клуб в коттеджном поселке на ЮБК, А.ВЕГА А.ВЕГА Винный погреб
    Клуб в коттеджном поселке на ЮБК, А.ВЕГА А.ВЕГА
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    Клуб в коттеджном поселке на ЮБК

    СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА AVEGA

    Многие сотрудники работают в студии AVEGA уже несколько лет, а костяк нашей команды остается неизменным со дня основания студии. Слаженное творческое взаимодействие, атмосфера непрерывного открытого диалога и доверительные отношения внутри коллектива позволяют нам легко приходить к общему знаменателю и получать желаемый результат.

    Мы любим свою работу и по праву ей гордимся. На протяжении многих лет мы трудимся на Имя, создаем репутацию честного и надежного исполнителя. Для нас не существует "плохих" и "хороших" заказчиков. И нет ни чего не возможного. Каждый человек, для которого мы создаем проект становится частичкой нашего коллектива. А его квартира или дом - частью нашей жизни и нашего имиджа.

    Лучшая реклама любой компании – это довольные клиенты, которые рекомендуют ее своим друзьям и знакомым. До 40% заказчиков приходят к нам по рекомендации, и эта цифра – наш главный повод для гордости.

    Реализовав десятки проектов в России, Украине, Крыму, Севастополе, Москве, Санкт-Петербуре, Киеве, Новокузнецке и других крупных городах СНГ, мы продолжаем расширять свою географию.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • ландшафтный дизайн
    • студийная визуализация
    • градостроительство
    Регионы обслуживания
    • Вся Россия
    • СНГ и Европа
    • г. Севастополь
    • Республика Крым
    • Во всем мире
    Адрес
    ул. Летчиков, 3В
    299057 Г. Севастополь
    Россия
    +7-9787359181 a-ve-ga.com
    Законное владение

    299057, г. Севастополь, ул. Летчиков 3В

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