СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА AVEGA

Многие сотрудники работают в студии AVEGA уже несколько лет, а костяк нашей команды остается неизменным со дня основания студии. Слаженное творческое взаимодействие, атмосфера непрерывного открытого диалога и доверительные отношения внутри коллектива позволяют нам легко приходить к общему знаменателю и получать желаемый результат.

Мы любим свою работу и по праву ей гордимся. На протяжении многих лет мы трудимся на Имя, создаем репутацию честного и надежного исполнителя. Для нас не существует "плохих" и "хороших" заказчиков. И нет ни чего не возможного. Каждый человек, для которого мы создаем проект становится частичкой нашего коллектива. А его квартира или дом - частью нашей жизни и нашего имиджа.

Лучшая реклама любой компании – это довольные клиенты, которые рекомендуют ее своим друзьям и знакомым. До 40% заказчиков приходят к нам по рекомендации, и эта цифра – наш главный повод для гордости.

Реализовав десятки проектов в России, Украине, Крыму, Севастополе, Москве, Санкт-Петербуре, Киеве, Новокузнецке и других крупных городах СНГ, мы продолжаем расширять свою географию.