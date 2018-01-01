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Arte Della Porta
Двери Алматы, Казахстан
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    Arte Della Porta - межкомнатные двери и раздвижные системы нового поколения !

    Настоящее воплощение красоты и стиля,ваши новые двери теперь главный предмет интерьера притягивающий взгляд и завораживающий своим изящным минималистичным исполнением. При этом высокие и технологичные, изготовленные с применением ультрасовременных материалов.

    О БРЕНДЕ

    Бренд Arte Della Porta был создан в 2018 году, группой единомышленников, объединённых общей идеей и имеющих колоссальный опыт в конструировании изделий из алюминиевого профиля, столярного производства, а так же создании интерьерных решений. Основной идеей присутствие в названии итальянского языка послужило представление итальянцев как законодателей моды, их подхода к производству, где огромное внимание уделяется деталям, а также умение создавать из привычных вещей шедевры.

    Технология

    Все двери Arte Della Porta, а также под конструкции стеновых панелей и плинтусов, в своей основе имеют алюминиевый каркас. Алюминий в качестве основного материала, был выбран нами не случайно. Легкий и в тоже время прочный, поражающий своей гибкостью в создании новых инновационных решений, алюминий стал основой для созданного нами конструктора, позволяющему воплощать уникальные двери для Ваших проектов.


    Регионы обслуживания
    • Казахстан.
    • СНГ.
    • ОАЭ.
    • Алматы, Казахстан
    Адрес
    Жандосова 55/5 12 офис
    050000 Алматы, Казахстан
    Казахстан
    +7-7770125788 artedellaporta.kz
    Законное владение

    Республика Казахстан,г.Алматы, ул.Жандосова 55/5 ,офис 12.

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