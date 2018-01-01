Arte Della Porta - межкомнатные двери и раздвижные системы нового поколения !

Настоящее воплощение красоты и стиля,ваши новые двери теперь главный предмет интерьера притягивающий взгляд и завораживающий своим изящным минималистичным исполнением. При этом высокие и технологичные, изготовленные с применением ультрасовременных материалов.

О БРЕНДЕ

Бренд Arte Della Porta был создан в 2018 году, группой единомышленников, объединённых общей идеей и имеющих колоссальный опыт в конструировании изделий из алюминиевого профиля, столярного производства, а так же создании интерьерных решений. Основной идеей присутствие в названии итальянского языка послужило представление итальянцев как законодателей моды, их подхода к производству, где огромное внимание уделяется деталям, а также умение создавать из привычных вещей шедевры.

Технология

Все двери Arte Della Porta, а также под конструкции стеновых панелей и плинтусов, в своей основе имеют алюминиевый каркас. Алюминий в качестве основного материала, был выбран нами не случайно. Легкий и в тоже время прочный, поражающий своей гибкостью в создании новых инновационных решений, алюминий стал основой для созданного нами конструктора, позволяющему воплощать уникальные двери для Ваших проектов.



