Сначала Бог создал сад - место покоя и радости, изобилия и безмятежности - Рай на Земле. Затем человек построил себе дом, где он чувствовал себя в безопасности с возможностью отдохнуть и набраться сил.Поэтому каждый человек осознанно или бессознательно организует пространство своего бытия, стремясь к гармонии во всем. Архитектурное бюро Б&Б работает в сфере проектирования, ландшафтного дизайна , и дизайна интерьера.