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Архитектурное бюро Б&amp;Б
Архитекторы Киев, Украина
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    Сначала Бог создал сад - место покоя и радости, изобилия и безмятежности - Рай на Земле. Затем человек построил себе дом, где он чувствовал себя в безопасности с возможностью отдохнуть и набраться сил.Поэтому каждый человек осознанно или бессознательно организует пространство своего бытия, стремясь к гармонии во всем. Архитектурное бюро Б&Б работает в сфере проектирования, ландшафтного дизайна , и дизайна интерьера.

    Услуги
    Проектирование и дизайн домов и парков. Дизайн и декорирование жилых и не жилых помещений.
    Регионы обслуживания
    Киев, Москва и Киев, Украина
    Адрес
    Васильков
    08601 Киев, Украина
    Украина
    +380-674092927 www.elenabagdasarian.com
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