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Архитектурно-строительная МАСТЕРСКАЯ <q>ДРЕВНЕРУССКИЙ ДОМ</q>
Строители Москва, Россия
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    Архитектурно-строительная мастерская ДРЕВНЕРУССКИЙ ДОМ производит деревянные дома и изделия представляющие произведения искусства. Мы не повторяем конкретные памятники архитектуры , а строим и проектируем совершенно новые деревянные дома - традиционные по духу , применяемым материалам , по своему архитектурно-художественному образу , конструктивным технологиям и приемам . Создавать такие дома очень непросто , все детали должны быть выполнены правильно и технологически и архитектурно-конструктивно . Поэтому производство работ на площадке ведётся под руководством архитектора и его помощников . Архитектор – это не только художник и проектировщик, но и мастер руководящий проектом , включая и отбор древесины , и производство работ. А мастера-плотники – это его соработники, которые имеют опыт и знания и с любовью выполняют свою работу.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Строительство
    Регионы обслуживания
    Москва, М.О. и Москва, Россия
    Адрес
    Милютинский пер., д.10, стр.2
    101000 Москва, Россия
    Россия
    +7-4957443937 kelohouse.ru
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