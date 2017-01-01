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КРАСОТА В ДОМЕ
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • квартира с элементами лофта для девушки, КРАСОТА В ДОМЕ КРАСОТА В ДОМЕ
    квартира с элементами лофта для девушки, КРАСОТА В ДОМЕ КРАСОТА В ДОМЕ
    квартира с элементами лофта для девушки, КРАСОТА В ДОМЕ КРАСОТА В ДОМЕ
    +17
    квартира с элементами лофта для девушки

    Дизайн интерьера , который не хочется менять!

    Ремонт, который не нужно переделывать!

    Дизайн интерьера квартир, домов, общественных пространств, ресторанов.

    Ландшафтный дизайн.

    Изготовление мебели.


    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Москва
    • Европа
    • США
    • Сочи
    • Пятигорск
    • Санкт-Петербург, Россия
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    Награды компании
    HOUZZ: Best of Houzz – 2017, Best of Houzz – 2018, Best of Houzz – 2019, Best of Houzz – 2020
    Адрес
    2 муринский проспект дом 49
    194021 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9217471827 www.instagram.com/krasotavdome
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