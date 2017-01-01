Дизайн интерьера , который не хочется менять!
Ремонт, который не нужно переделывать!
Дизайн интерьера квартир, домов, общественных пространств, ресторанов.
Ландшафтный дизайн.
Изготовление мебели.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Москва
- Европа
- США
- Сочи
- Пятигорск
- Санкт-Петербург, Россия
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- Награды компании
- HOUZZ: Best of Houzz – 2017, Best of Houzz – 2018, Best of Houzz – 2019, Best of Houzz – 2020
- Адрес
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2 муринский проспект дом 49
194021 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9217471827 www.instagram.com/krasotavdome