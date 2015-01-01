Живое тепло вашего дома

Валяние из шерсти - древнейшая техника изготовления текстиля на Земле, возникшая примерно 8 тысяч лет тому назад, задолго до появления тканей. Сегодня на фоне выхлопных газов,синтетики и пластика , эко материалы сново входят в наш дом,чтоб сделать его безопасным,уютным и тёплым.Современность шагнула далеко и сегодня для создания изделий используется ни только шерсть ,но и шёлк,лён,волокна крапивы,бамбука ,что в совокупности даёт потрясающие фактуры-многослойный войлок с 3D эффектами,картины шерстью и шёлком,интересные арт-объекты. Изделия ручной работы -это всегда индивидуально,стильно и знайте от них всегда исходит тепло.