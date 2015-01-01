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АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина
Художники и ремесленники Липецк
Обзор 7Проекты (7) 6Книги идей (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА-КРАСНОЕ ЛЕТО, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА-КРАСНОЕ ЛЕТО, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА-КРАСНОЕ ЛЕТО, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
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    ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА-КРАСНОЕ ЛЕТО
    Декоративная игрушка в дом-ОВЕЧКА, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    Декоративная игрушка в дом-ОВЕЧКА, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    Декоративная игрушка в дом-ОВЕЧКА
    Декоративная подушка-ЭМБЛЕМА СОТВОРЕНИЯ МИРА ИЗ ХАОСА и ЗНАК ЛЮБВИ, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    Декоративная подушка-ЭМБЛЕМА СОТВОРЕНИЯ МИРА ИЗ ХАОСА и ЗНАК ЛЮБВИ
    КОВЁР,ПАННО-РОГ ИЗОБИЛИЯ, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    КОВЁР,ПАННО-РОГ ИЗОБИЛИЯ
    НАСТЕННОЕ ПАННО,КОВЁР-ВИВА ИТАЛИЯ, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    НАСТЕННОЕ ПАННО,КОВЁР-ВИВА ИТАЛИЯ, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    НАСТЕННОЕ ПАННО,КОВЁР-ВИВА ИТАЛИЯ, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    НАСТЕННОЕ ПАННО,КОВЁР-ВИВА ИТАЛИЯ
    Ковёр-панно в эзотерическом стиле, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    Ковёр-панно в эзотерическом стиле, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
    Ковёр-панно в эзотерическом стиле, АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
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    Ковёр-панно в эзотерическом стиле
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    Живое тепло вашего дома

    Валяние из шерсти - древнейшая техника изготовления текстиля на Земле, возникшая примерно 8 тысяч лет тому назад, задолго до появления тканей. Сегодня на фоне выхлопных газов,синтетики и пластика , эко материалы сново входят в наш дом,чтоб сделать его безопасным,уютным и тёплым.Современность шагнула далеко и сегодня для создания изделий используется ни только шерсть ,но и шёлк,лён,волокна крапивы,бамбука ,что в совокупности даёт потрясающие фактуры-многослойный войлок с 3D эффектами,картины шерстью и шёлком,интересные арт-объекты. Изделия ручной работы -это всегда индивидуально,стильно и знайте от них всегда исходит тепло.

    Услуги
    • валяние ковров
    • пано
    • декоративных подушек
    • покрывал
    • арт-объектов из шерсти
    • шёлка
    • волокон бамбука
    • льна
    • крапивы
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    по всему миру и Липецк
    Адрес
    398058 Липецк
    Россия
    +7-9508038389

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