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Если вы собрались провести перепланировку, обязательно следует выяснить, какие стены в доме являются несущими. Многие владельцы малогабаритных хрущевок стараются превратить их в просторные студио при помощи перепланировку.
Сегодня все большую популярность приобретают различные напольные полки, которые избавляют пространство от громоздких шкафов, освобождая немало места. При этом полки выполняют как практические, так и эстетические функции.
В условиях малогабаритных квартир каждый сантиметр пространства становится ценным, как никогда. Именно поэтому ниша в стене может стать эффективным инструментом для создания дополнительных плоскостей.