Мы создадим индивидуальный дизайн, исходя из требований и возможностей клиента, превратив Ваше жизненное пространство в идеальное место для жизни, отдыха, работы. У нас каждый проект имеет свой темперамент, характер, свое настроение. Наши проекты сочетают в себе красоту, уют, индивидуальность, функциональность и удобство.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- ландшафтный дизайн
- строительство
- ремонтные услуги.
- Регионы обслуживания
- Крым
- Севастополь
- ялта
- ЮБК
- г. Севастополь
- Адрес
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пр. Октябрьской Революции д. 22 к. 4
299059 Г. Севастополь
Россия
+7-9787830218 sev.individualdesign.ru
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г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции д. 22 к. 4