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individual design studio
Архитекторы Г. Севастополь
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Проекты

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    • Обложка, individual design studio individual design studio Гостиная в классическом стиле
    Обложка

    Мы создадим индивидуальный дизайн, исходя из требований и возможностей клиента, превратив Ваше жизненное пространство в идеальное место для жизни, отдыха, работы. У нас каждый проект имеет свой темперамент, характер, свое настроение. Наши проекты сочетают в себе красоту, уют, индивидуальность, функциональность и удобство.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    • ландшафтный дизайн
    • строительство
    • ремонтные услуги.
    Регионы обслуживания
    • Крым
    • Севастополь
    • ялта
    • ЮБК
    • г. Севастополь
    Адрес
    пр. Октябрьской Революции д. 22 к. 4
    299059 Г. Севастополь
    Россия
    +7-9787830218 sev.individualdesign.ru
    Законное владение

    г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции д. 22 к. 4

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