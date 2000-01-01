АИ-студия организована в 2000 году. За 12 лет работы спроектировано 7 кафе, около 30 интерьеров квартир, 10 жилых домов, а так же многоквартирные дома, охотничьи лагеря, бани, поселки, школа, дома на деревьях, мебель, сыграно несколько конкурсов.