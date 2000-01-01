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Ai-architects
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Бумеранг, Ai-architects Ai-architects
    Бумеранг, Ai-architects Ai-architects
    Бумеранг, Ai-architects Ai-architects
    +39
    Бумеранг

    АИ-студия организована в 2000 году. За 12 лет работы спроектировано 7 кафе, около 30 интерьеров квартир, 10 жилых домов, а так же многоквартирные дома, охотничьи лагеря, бани, поселки, школа, дома на деревьях, мебель, сыграно несколько конкурсов.

    Услуги
    • благоустройство
    • архитектура
    • интерьер
    • дизайн специзделий и мебели
    • авторский надзор
    • разработка конструктивных расчетов и чертежей
    • всех разделов инженерных проектов
    • геодезические обмеры
    • обследования и изыскания
    • контроль качества строительства и управление проектом. Визуализация: 3D max
    • sketch up
    • рисунок от руки
    • макет.
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    Регионы обслуживания
    рф и весь мир и Москва
    Награды компании
    • 1. Общероссийская премия в области деревянной архитектуры АРХИWOOD, 2013.
    • (Диплом/Победитель). Номинация: Малый объект. Объект: Детский домик на дереве.
    • 2. Международный архитектурный конкурс на разработку лучшей концепции развития Мневниковской поймы (Грамота). Объект: Новое дыхание Мневников, 2012.
    • 3. 15-й фестиваль архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома… », 2013.
    • (Диплом/Победитель III место). Номинация: Реализованный загородный жилой дом. Объект: Реконструкция коттеджа в поселке Чигасово.
    • 4. Конкурс «Дерево в архитектуре» (Гран-при). Номинация: Национальная премия за лучший реализованный проект из дерева. Объект: Детский домик на дереве Московская область, поселок Чигасово, 2013.
    • 5. Открытый конкурс на разработку дизайн-проектов помещений формата «ЛОФТ» трех категорий на территории «Город Кристалл» (Победитель в трех номинациях: лофт «мансарда», лофт «с патио», входная группа), 2015.
    • 6. Открытый конкурс на разработку концепции общественных пространств на территории «Город Кристалл» (Финалист), 2015.
    • 7. Общероссийская премия в области деревянной архитектуры АРХИWOOD, 2015.
    • (Диплом/Победитель). Номинация: Дизайн городской среды. Объект: Пешеходный мост на территории ВДНХ.
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    Адрес
    117292 Москва
    Россия
    +7-9265820093 www.st-ai.ru
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