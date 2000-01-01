АИ-студия организована в 2000 году. За 12 лет работы спроектировано 7 кафе, около 30 интерьеров квартир, 10 жилых домов, а так же многоквартирные дома, охотничьи лагеря, бани, поселки, школа, дома на деревьях, мебель, сыграно несколько конкурсов.
- Услуги
- благоустройство
- архитектура
- интерьер
- дизайн специзделий и мебели
- авторский надзор
- разработка конструктивных расчетов и чертежей
- всех разделов инженерных проектов
- геодезические обмеры
- обследования и изыскания
- контроль качества строительства и управление проектом. Визуализация: 3D max
- sketch up
- рисунок от руки
- макет.
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- Регионы обслуживания
- рф и весь мир и Москва
- Награды компании
- 1. Общероссийская премия в области деревянной архитектуры АРХИWOOD, 2013.
- (Диплом/Победитель). Номинация: Малый объект. Объект: Детский домик на дереве.
- 2. Международный архитектурный конкурс на разработку лучшей концепции развития Мневниковской поймы (Грамота). Объект: Новое дыхание Мневников, 2012.
- 3. 15-й фестиваль архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома… », 2013.
- (Диплом/Победитель III место). Номинация: Реализованный загородный жилой дом. Объект: Реконструкция коттеджа в поселке Чигасово.
- 4. Конкурс «Дерево в архитектуре» (Гран-при). Номинация: Национальная премия за лучший реализованный проект из дерева. Объект: Детский домик на дереве Московская область, поселок Чигасово, 2013.
- 5. Открытый конкурс на разработку дизайн-проектов помещений формата «ЛОФТ» трех категорий на территории «Город Кристалл» (Победитель в трех номинациях: лофт «мансарда», лофт «с патио», входная группа), 2015.
- 6. Открытый конкурс на разработку концепции общественных пространств на территории «Город Кристалл» (Финалист), 2015.
- 7. Общероссийская премия в области деревянной архитектуры АРХИWOOD, 2015.
- (Диплом/Победитель). Номинация: Дизайн городской среды. Объект: Пешеходный мост на территории ВДНХ.
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- Адрес
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117292 Москва
Россия
+7-9265820093 www.st-ai.ru