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ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС
Строители Москва
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Проекты

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    • Ремонт квартиры 160м2, ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС
    Ремонт квартиры 160м2, ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС Ванная в классическом стиле
    Ремонт квартиры 160м2, ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС
    +34
    Ремонт квартиры 160м2

    Основным направлением деятельности нашей компании являются строительные и ремонтно-отделочные работы, дизайн жилых и общественных помещений на территории г.Москвы и Московской области. Качественные услуги с применением современных технологий строительства и отделочных материалов. Мы предлагаем доступные цены на строительство вашего загородного дома по разных технологиям, профессиональный ремонт квартир,проектирование, дизайн интерьеров, высокое качество и реальные сроки выполнения. 

    Отдельным направлением и гордостью нашей компании является производство мебели из массива различных пород.  Мы на практике знаем, как не просто убедить клиента в услугах именно нашей компании, поэтому мы предлагаем комплексный подход. С вами будут работать архитекторы, проектировщики, дизайнеры, строители, мебельщики одной компании, что облегчает процесс вашего участия в проведении вашего ремонта или строительства дома вашей мечты.

    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2
    127247 Москва
    Россия
    +7-9265639132
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