Основным направлением деятельности нашей компании являются строительные и ремонтно-отделочные работы, дизайн жилых и общественных помещений на территории г.Москвы и Московской области. Качественные услуги с применением современных технологий строительства и отделочных материалов. Мы предлагаем доступные цены на строительство вашего загородного дома по разных технологиям, профессиональный ремонт квартир,проектирование, дизайн интерьеров, высокое качество и реальные сроки выполнения.

Отдельным направлением и гордостью нашей компании является производство мебели из массива различных пород. Мы на практике знаем, как не просто убедить клиента в услугах именно нашей компании, поэтому мы предлагаем комплексный подход. С вами будут работать архитекторы, проектировщики, дизайнеры, строители, мебельщики одной компании, что облегчает процесс вашего участия в проведении вашего ремонта или строительства дома вашей мечты.