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ИМБРУС
Строительные материалы Москва, Россия
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    • В широком ассортименте компании «ИМБРУС» вы приобрете пиломатериалы для монтажа полов, сооружения стен, изготовления каркасов кровель,  и дополнительно для производства разнообразных столярных изделий. Вся продукция прошла контроль на норматив ГОСТ 8486-86 по параметрам. Мы продаем высококачественные натуральные пиломатериалы (из липы, сосны, лиственницы и остальных типов дерева), обладающие хорошей надежностью, износостойкостью и влагостойкостью.

    Постоянно в продаже самые популярные материалы для строительства и проведения ремонта:

    строганная доска, имитация бруса (фальш-брус),  европол, вагонка.

    Практикуется продажа лесоматериалов как оптом, так и в розницу, с комфортной транспортировкой по Москве и Московской области. Расценки на разные виды пиломатериалов, в зависимости от их типа, устанавливается в калькуляции за квадратный метр или за куб. Постоянно в наличии основополагающие размеры и типы доски для стройки и отделки.

    Наши сотрудники проинформируют вас по всем проблемам, всегда помогут выбрать необходимые материалы и вычислят цену заказа. У нас вы можете заказать брус дешевле рыночных цен, для оптовиков работают дополнительные скидки за объем. Предоставляется несколько способов оплаты. Спешите оформить ваш заказ, лес самого превосходнейшего качества раньше всего разбирают с нашего складского помещения.




    Услуги
    • пиломатериалы
    • обрезная доска
    • строганная доска
    • имитация бруса купить
    • европол
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия
    Адрес
    поселок завода Мосрентген, корпус 3
    108811 Москва, Россия
    Россия
    +7-9254532005 imbrus.ru
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