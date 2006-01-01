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Art Impact Design
Дизайнеры интерьера Самара, Россия
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Проекты

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    • Офис "ПОРТ"в стиле лофт с элементами параметризма, Art Impact Design Art Impact Design Конференц-центры в стиле лофт Металл Металлический / Серебристый
    Офис "ПОРТ"в стиле лофт с элементами параметризма, Art Impact Design Art Impact Design Конференц-центры в стиле лофт Металл Многоцветный
    Офис "ПОРТ"в стиле лофт с элементами параметризма, Art Impact Design Art Impact Design Конференц-центры в стиле лофт Металл Многоцветный
    +5
    Офис "ПОРТ"в стиле лофт с элементами параметризма
    Эксклюзивная серия мебели Inspiration в стиле параметризм на заказ, Art Impact Design Art Impact Design ГостинаяМебель для медиа комнаты Фанера Черный
    Эксклюзивная серия мебели Inspiration в стиле параметризм на заказ

    Дизайнеры студии Art Impact Design занимаются и реализуют креативные дизайн проекты с 2006 года.

    В 2013 году студия вышла на международный уровень разработав и осуществив множество проектов в Объединенных Арабских эмиратах.

    Кроме частных интерьеров квартир и домов студии Art Impact Design реализует общественный интерьер: офисы, салоны красоты, ресепшены в офисы, рестораны и т.д. Помимо частных заказчиков мы работаем с крупнейшими организациями такими как Газпром, Поволжская строительная корпорация, Транснефть, Древо и др.

    Дизайнеры студии Art Impact Design экономят Вам не только время, грамотный подход экономит нервы и деньги. Подготовить все отделочные материалы нужно также заранее, чтобы строители не простаивали и приступили к укладке плитки, отделки стен, потолков и ремонт продолжался без задержек. Намного проще в программе посмотреть несколько вариантов, чем по факту двигать мебель или сносить стены.

    Мы поможем Вам завершить ремонт на любом этапе строительства и воплотить Ваши мечты в жизнь.

    3d визуализация позволяет рассмотреть каждую деталь интерьера, подобрать самый оптимальный вариант по выбору материалов, цветовой гаммы и мебели.

    Уникальная услуга - виртуальная реальность! Виртуальная реальность позволяет побывать в завершённом объекте до начала ремонта или даже строительства, походить в нём, рассмотреть. Есть возможность в реальном времени поменять материалы, фактуры, цвета, передвинуть мебель и т. д.

    Создание видеороликов.

    С нами ремонт в радость!

    Услуги
    • дизайн интрьера
    • 3D визуализация
    • е
    • ремонт под ключ
    • дизайн офиса
    • авторский надзор
    • архитектурное проектирование
    • ландшафтный дизайн
    • дизайн фасадов зданий
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    Регионы обслуживания
    Россия и Самара, Россия
    Адрес
    Московское шоссе д. 55
    443013 Самара, Россия
    Россия
    +7-9649901271 artimpact.design
    Законное владение

     443029 Российская Федерация г. Самара ул. 22 партсъезда д. 223 кв. 43

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