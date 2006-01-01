Дизайнеры студии Art Impact Design занимаются и реализуют креативные дизайн проекты с 2006 года.

В 2013 году студия вышла на международный уровень разработав и осуществив множество проектов в Объединенных Арабских эмиратах.

Кроме частных интерьеров квартир и домов студии Art Impact Design реализует общественный интерьер: офисы, салоны красоты, ресепшены в офисы, рестораны и т.д. Помимо частных заказчиков мы работаем с крупнейшими организациями такими как Газпром, Поволжская строительная корпорация, Транснефть, Древо и др.

Дизайнеры студии Art Impact Design экономят Вам не только время, грамотный подход экономит нервы и деньги. Подготовить все отделочные материалы нужно также заранее, чтобы строители не простаивали и приступили к укладке плитки, отделки стен, потолков и ремонт продолжался без задержек. Намного проще в программе посмотреть несколько вариантов, чем по факту двигать мебель или сносить стены.

Мы поможем Вам завершить ремонт на любом этапе строительства и воплотить Ваши мечты в жизнь.

3d визуализация позволяет рассмотреть каждую деталь интерьера, подобрать самый оптимальный вариант по выбору материалов, цветовой гаммы и мебели.

Уникальная услуга - виртуальная реальность! Виртуальная реальность позволяет побывать в завершённом объекте до начала ремонта или даже строительства, походить в нём, рассмотреть. Есть возможность в реальном времени поменять материалы, фактуры, цвета, передвинуть мебель и т. д.

Создание видеороликов.

С нами ремонт в радость!