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Заборкин МСК
Строители Москва, Россия
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    • Производственно-монтажная "Заборкин" - производство и установка заборов из профнастила в Москве и Подмосковью. За более 8 лет успешной работы компанией было монтировано более 1000 заборов. В составе 12 бригад готовых монтировать забор в любое время. Собственное производство заборов из профнастила позволяет устанавливать изделия в кротчайший срок и по более выгодной цене. Срок монтажа всего 2 дня. Окраска забора в любой цвет по каталогу RAL. Гарантия 10 лет. Почему стоит заказать забор в компании "Заборкин"? Установка столбов по СНИП на нужную глубину с идеальным уровнем - забор будет стоять на месте долгие годы. С каждым заказчиком заключается договор. Строгое соблюдение всех этапов работ, стоимости и сроков.
    Услуги
    Изготовление и установка заборов в Москве
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Варшавское шоссе 141, стр 80, офис 200
    117405 Москва, Россия
    Россия
    +7-4950322211 zaborkin.ru
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