Наша компания готова предоставить вам все необходимое для идеального сна и отдыха. Высококвалифицированные специалисты помогут подобрать то, что нужно именно вам. Различные формы оплаты, доставка в любую точку нашей необъятной родины, официальная гарантия на всю продукцию, круглосуточный режим работы, работа с нестандартными размерами – у нас есть все для ценителей комфортного отдыха.
- Регионы обслуживания
- Чехов, Московская область, Россия
- Адрес
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ул. Московская, д. 96
142306 Чехов, Московская область, Россия
Россия
+7-4993489463 chehov.matras.ru