Наши архитектурные проекты для Вас сочетают авторский замысел объекта с комплексным решением функциональных, конструктивных, и эстетических требований к нему, а также с учетом социальных, экономических, санитарно-гигиенических, экологических и инженерно-технических аспектов. Специалисты проработают визуальные и функциональные характеристики проектируемого сооружения, планировочную схему и эргономику.
Также мы предоставляем полный комплекс услуг по оформлению интерьерной среды - от индивидуальной разработки функционального, пластического и колористического решения помещений и выполнения комплекта чертежей до подбора отделочных материалов, мебели, аксессуаров и авторского надзора
- Услуги
- • Проекты домов • Индивидуальные проекты • Интерьеры квартир • Коммерческие интерьеры • Реконструкция фасада • Оформление входа • Перепланировки и т.д.
- Регионы обслуживания
- russia, Europe и Белгород
- Награды компании
- Более 50 грамот и дипломов на местных и международных архитектурных конкурсах, фестивалях (
Зодчество,
Вызов времени,
Золотая капитель,
Зеленый проекти т.д.) получили наши сотрудники и наши проекты.
- Адрес
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пр.Славы 32
308001 Белгород
Россия
+7-9103201781 www.arch-d.pro
Россия, г.Белгород, пр.Славы,32,2 этаж