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ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
Архитекторы Белгород
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Кухни в эклектичном стиле
    Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Гостиные в эклектичном стиле
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    Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое
    Динтерьеры дома в пос.Дубовое

    Наши архитектурные проекты для Вас сочетают авторский замысел объекта с комплексным решением функциональных, конструктивных, и эстетических требований к нему, а также с учетом социальных, экономических, санитарно-гигиенических, экологических и  инженерно-технических аспектов. Специалисты проработают визуальные и функциональные характеристики проектируемого сооружения, планировочную схему и эргономику.

    Также мы предоставляем полный комплекс услуг по оформлению интерьерной среды - от индивидуальной разработки функционального, пластического и колористического решения помещений и выполнения комплекта чертежей до подбора отделочных материалов, мебели, аксессуаров и авторского надзора

    Услуги
    • Проекты домов • Индивидуальные проекты • Интерьеры квартир • Коммерческие интерьеры • Реконструкция фасада • Оформление входа • Перепланировки и т.д.
    Регионы обслуживания
    russia, Europe и Белгород
    Награды компании
    Более  50 грамот и дипломов на местных и международных архитектурных конкурсах, фестивалях (Зодчество,Вызов времени,Золотая капитель, Зеленый проект и т.д.) получили наши сотрудники и наши проекты. 
    Адрес
    пр.Славы 32
    308001 Белгород
    Россия
    +7-9103201781 www.arch-d.pro
    Законное владение

    Россия, г.Белгород, пр.Славы,32,2 этаж

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