Наши архитектурные проекты для Вас сочетают авторский замысел объекта с комплексным решением функциональных, конструктивных, и эстетических требований к нему, а также с учетом социальных, экономических, санитарно-гигиенических, экологических и инженерно-технических аспектов. Специалисты проработают визуальные и функциональные характеристики проектируемого сооружения, планировочную схему и эргономику.

Также мы предоставляем полный комплекс услуг по оформлению интерьерной среды - от индивидуальной разработки функционального, пластического и колористического решения помещений и выполнения комплекта чертежей до подбора отделочных материалов, мебели, аксессуаров и авторского надзора