Наша компания является производителем дизайнерской мебели в Санкт-Петербурге. Все наши изделия разработаны нашими дизайнерами с учетом последних тенденций на рынке мебельной индустрии При изготовлении мебели, мы используем материалы высочайшего качества. Мы выпускаем лимитированные серии, уделяя внимание каждому изделию.Наш параметр качества-ощущения! Ощущение того, что изделие изготовили именно для Вас, с любовью и вниманием к деталям. Выбирая мебель от Bragindesign , Вы испытаете приятные ощущения и положительные эмоции от красоты, эстетичности, функциональности, надежности и уровня ее качества.
- Услуги
- производство мебели лимитированными сериями
- Регионы обслуживания
- Вся Россия
- Адрес
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Проспект Юрия Гагарина , д.32, корпус 6б
196143 St-Petersburg
Россия
+7-9117023464 bragindesign.ru
191014, Санкт-Петербург, ул.Жуковского дом 7-9, лит.А, кв.36