Наша компания является производителем дизайнерской мебели в Санкт-Петербурге. Все наши изделия разработаны нашими дизайнерами с учетом последних тенденций на рынке мебельной индустрии При изготовлении мебели, мы используем материалы высочайшего качества. Мы выпускаем лимитированные серии, уделяя внимание каждому изделию.Наш параметр качества-ощущения! Ощущение того, что изделие изготовили именно для Вас, с любовью и вниманием к деталям. Выбирая мебель от Bragindesign , Вы испытаете приятные ощущения и положительные эмоции от красоты, эстетичности, функциональности, надежности и уровня ее качества.