Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Bragindesign
Мебель и аксессуары St-Petersburg
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кровать Fly , Bragindesign Bragindesign Спальная комната Кровати и изголовья Дерево Бежевый
    Кровать Fly , Bragindesign Bragindesign Спальная комната Кровати и изголовья Дерево Коричневый
    Кровать Fly , Bragindesign Bragindesign Спальная комната Кровати и изголовья Дерево Серый
    Кровать Fly
    консоль Long New, Bragindesign Bragindesign ГостинаяХранение МДФ Бирюзовый
    консоль Long New, Bragindesign Bragindesign ГостинаяХранение МДФ Красный
    консоль Long New, Bragindesign Bragindesign Прихожая, коридор и лестницыХранение МДФ Желтый
    консоль  Long New

    Наша компания является производителем дизайнерской мебели в Санкт-Петербурге.  Все наши изделия разработаны нашими дизайнерами с учетом последних тенденций на рынке мебельной индустрии При изготовлении мебели, мы используем материалы высочайшего качества. Мы выпускаем лимитированные серии, уделяя внимание каждому изделию.Наш параметр качества-ощущения! Ощущение того, что изделие изготовили именно для Вас, с любовью и вниманием к деталям. Выбирая мебель от Bragindesign , Вы испытаете приятные ощущения и положительные эмоции от красоты, эстетичности, функциональности, надежности и уровня ее качества.

    Услуги
    производство мебели лимитированными сериями
    Регионы обслуживания
    Вся Россия
    Адрес
    Проспект Юрия Гагарина , д.32, корпус 6б
    196143 St-Petersburg
    Россия
    +7-9117023464 bragindesign.ru
    Законное владение

    191014, Санкт-Петербург, ул.Жуковского дом 7-9, лит.А, кв.36

    Отзыв

    Элона Никитина
    почти 3 года назад
      Add SEO element