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Матрас.ру – ортопедические матрасы в Уфе
Мебель и аксессуары Уфа, Россия
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    •  Матрас.ру  - знает все правила идеального сна. Мы подготовили для вас широкий ассортимент современных и практичных ортопедических матрасов от лучших отечественных и зарубежных производителей, а также сопутствующих товаров, включая удобные подушки, одеяла, защитные и ортопедические наматрасники и постельное белье для взрослых и детей. По просьбе заказчика мы сделаем матрас нестандартных размеров без предоплаты. Ради вашего комфортного отдыха мы готовы доставить нашу продукцию максимально быстро и со скидкой в любой удобный для вас уголок России.



    Регионы обслуживания
    Уфа, Россия
    Адрес
    Индустриальное шоссе, д. 44
    450027 Уфа, Россия
    Россия
    +7-3472242844 ufa.matras.ru
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