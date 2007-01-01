Можно написать, что мы дружная, динамично развивающаяся компания, и это будет правдой. Но главное не в этом, важно то, что вся студия увлечена желанием творить и создавать интересные, необычные интерьеры.Хочется, чтобы каждый интерьер отражал индивидуальность его владельца и был максимально удобным и комфортным. У студии интересная история, сначала была создана компания по ремонту и отделке помещений. Постепенно, делая ремонты мы все чаще сталкивались с тем, что приходилось вместе с клиентом придумывать интерьер. Все делалось прямо на объекте: подбирали плитку, обои, сооружали декоративные перегородки и рисовали планировку. Так продолжалось долгих 12 лет. Пришлось пройти весь нелегкий путь"от грузчика до прораба". В результате приобрели огромный опыт в технологиях отделки, применяемых материалах, особенностях работы строителей и смежников, узнали все тонкости логистики.Можно еще много писать о приобретенных знаниях, ведь за 12 лет их накопилось очень много. Весь этот опыт, стал хорошим стартом для создания будущей студии.Датой создания студии мы считаем 5 июня 2007 года. Именно тогда был сделан первый полный дизайн-проект.Появились заказы не только на отделку помещений, но и на дизайн интерьера.Это было настоящим испытанием для молодой студии. Приходилось работать очень быстро и одновременно выстраивать систему работы. Было сделано много проектов, благодаря которым мы совершенствовались. Заданный тогда энергичный темп, прочно закрепился в студии. Привычка делать все быстро и качественно, стала визитной карточкой студии.В 2013 году, учтя все ошибки и полученный опыт, в студии полностью изменили систему работы.В штат взяли инженера–прораба, с опытом более 5 лет.Главная его задача - проверить и улучшить чертежи, делая их понятными любому строителю. За восемь с небольшим лет мы поняли, насколько важно делать работу качественно, потому что 80% наших клиентов приходят по рекомендации.