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дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
Дизайнеры интерьера Сергиев Посад, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в Сергиевом Посаде, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Спальня в стиле модерн
    Квартира в Сергиевом Посаде, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Спальня в стиле модерн
    Квартира в Сергиевом Посаде, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Гостиная в стиле модерн
    +3
    Квартира в Сергиевом Посаде
    Квартира для творческой личности, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Гостиная в стиле лофт Серый
    Квартира для творческой личности, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Маленькие спальни Синий
    Квартира для творческой личности, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт Розовый
    +2
    Квартира для творческой личности
    Дом в Талицах, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Кухня в классическом стиле Бежевый
    Дом в Талицах, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дом в Талицах, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Ванная в классическом стиле Белый
    +2
    Дом в Талицах
    Квартира в Мытищах, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Гостиная в классическом стиле Белый
    Квартира в Мытищах, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Спальня в классическом стиле Белый
    Квартира в Мытищах, дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ дизайн-студия ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Детские спальни Белый
    +1
    Квартира в Мытищах

    Дизайн-студия «Золотое Сечение» работает для вас уже 11 лет. Мы разрабатываем и реализуем дизайн-проекты любой сложности в соответствии с вашими пожеланиями и создаём интерьеры в разных стилистических направлениях. Основной упор в своей работе мы делаем на высокое качество, оригинальность идей, индивидуальный подход к каждому клиенту.

    Многолетний опыт, постоянное совершенствование профессиональных знаний и неограниченная фантазия позволяют нам создавать неповторимые, яркие и запоминающиеся интерьеры.

    Услуги
    Дизайн квартиры. Дизайн коттеджа. Дизайн офиса. Дизайн кафе. Дизайн ресторана. Авторский надзор. Ремонт под ключ.
    Регионы обслуживания
    Московская область, Сергиев Посад и Россия
    Адрес
    1-ой Ударной Армии, д.95
    141310 Сергиев Посад, Россия
    Россия
    +7-9191084466 zlts.ru
    Законное владение

    Московская область, Сергиево-Посадский р-он, г.Хотьково, ул.Ак.Королева, д.7

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