Дизайн-студия «Золотое Сечение» работает для вас уже 11 лет. Мы разрабатываем и реализуем дизайн-проекты любой сложности в соответствии с вашими пожеланиями и создаём интерьеры в разных стилистических направлениях. Основной упор в своей работе мы делаем на высокое качество, оригинальность идей, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Многолетний опыт, постоянное совершенствование профессиональных знаний и неограниченная фантазия позволяют нам создавать неповторимые, яркие и запоминающиеся интерьеры.
- Услуги
- Дизайн квартиры. Дизайн коттеджа. Дизайн офиса. Дизайн кафе. Дизайн ресторана. Авторский надзор. Ремонт под ключ.
- Регионы обслуживания
- Московская область, Сергиев Посад и Россия
- Адрес
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1-ой Ударной Армии, д.95
141310 Сергиев Посад, Россия
Россия
+7-9191084466 zlts.ru
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Московская область, Сергиево-Посадский р-он, г.Хотьково, ул.Ак.Королева, д.7