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Nagamov Architect
Дизайнеры интерьера Минск, Беларусь
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в Слуцке., Nagamov Architect Nagamov Architect Гостиная в стиле минимализм
    Дом в Слуцке., Nagamov Architect Nagamov Architect Гостиная в стиле минимализм
    Дом в Слуцке., Nagamov Architect Nagamov Architect Гостиная в стиле минимализм
    +26
    Дом в Слуцке.
    Квартира в г. Дзержинск под Минском, Nagamov Architect Nagamov Architect Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в г. Дзержинск под Минском, Nagamov Architect Nagamov Architect Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в г. Дзержинск под Минском, Nagamov Architect Nagamov Architect Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +15
    Квартира в г. Дзержинск под Минском
    Дом в д. Раков под Минском, Nagamov Architect Nagamov Architect Гостиная в скандинавском стиле
    Дом в д. Раков под Минском, Nagamov Architect Nagamov Architect Гостиная в скандинавском стиле
    Дом в д. Раков под Минском, Nagamov Architect Nagamov Architect Гостиная в скандинавском стиле
    +16
    Дом в д. Раков под Минском

    Проектирование частных интерьеров, архитектурные решения, комплексная инженерия.

    Фотореалистичная 3D визуализация интерьеров и экстерьеров.Полный комплект рабочей документации.

    Авторское сопровождение объектов, консультации, строительные и отделочные работы.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурная визуализация
    • Дизайн офиса
    • Дизайн квартиры
    • Дизайн дома
    Регионы обслуживания
    Беларусь, Минск и Минск, Беларусь
    Адрес
    Стариновская д.27
    220056 Минск, Беларусь
    Беларусь
    +375-296615000 nagamov.by

    Отзыв

    алексей хоменко алексей хоменко
    Лев посоветовал нам с сан. Узлами и дал дельные советы! Если надо Встреча, всегда приедет и посмотрит и ответит на все ваши вопросы. Ему не надо лезть и смотреть в проект, он все держит в голове !!!! Всегда на связи!!! Знаете, услуги услугами, а результат на лицо! МЫ БЛАГОДАРНЫ Льву, за результат, воплощение в реальность, общение и дельные советы.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Январь 2020
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    Виталий Романьков Виталий Романьков
    Проект нашей квартиры в квартале “Пирс» мы доверили Льву. Дизайн «Пирса» очень порадовал и удивил, я была в восторге продумана каждая мелочь. Лев грамотно систематизировал все наши пожелания, помог нам найти компромис в спорных моментах, продумал детально все мелочи проекта и в итоге получилась очень уютная красивая квартира. Спасибо Вам большое!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2018
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