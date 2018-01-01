Проектирование частных интерьеров, архитектурные решения, комплексная инженерия.
Фотореалистичная 3D визуализация интерьеров и экстерьеров.Полный комплект рабочей документации.
Авторское сопровождение объектов, консультации, строительные и отделочные работы.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурная визуализация
- Дизайн офиса
- Дизайн квартиры
- Дизайн дома
- Регионы обслуживания
- Беларусь, Минск и Минск, Беларусь
- Адрес
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Стариновская д.27
220056 Минск, Беларусь
Беларусь
+375-296615000 nagamov.by