Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Мастерская Луневой Лады
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ДОМИК, Мастерская Луневой Лады Мастерская Луневой Лады Загородные дома
    ДОМИК, Мастерская Луневой Лады Мастерская Луневой Лады
    ДОМИК, Мастерская Луневой Лады Мастерская Луневой Лады
    +2
    ДОМИК
    • Занимаюсь архитектурным проектированием, реконструкцией частных и общественных зданий.
    • Выполняю дизайн-проекты: квартир, офисов, домов. Веду авторский надзор над строительством.
    • ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ Закончила МАрхИ (Архитектурная академия) Специальность- архитектура.


    Больше всего люблю создавать объекты от фундамента до гардин.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • реконструкция частных и общественных зданий. Дизайн-проекты: квартир
    • офисов
    • домов. Авторский надзор над строительством.
    Регионы обслуживания
    МОСКВА СОЧИ, Москва и Россия
    Адрес
    129626 Москва, Россия
    Россия
    +7-9262218708 ladahouse.ru
      Add SEO element