Занимаюсь архитектурным проектированием, реконструкцией частных и общественных зданий.

Выполняю дизайн-проекты: квартир, офисов, домов. Веду авторский надзор над строительством.

ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ Закончила МАрхИ (Архитектурная академия) Специальность- архитектура.





Больше всего люблю создавать объекты от фундамента до гардин.