- Занимаюсь архитектурным проектированием, реконструкцией частных и общественных зданий.
- Выполняю дизайн-проекты: квартир, офисов, домов. Веду авторский надзор над строительством.
- ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ Закончила МАрхИ (Архитектурная академия) Специальность- архитектура.
Больше всего люблю создавать объекты от фундамента до гардин.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- реконструкция частных и общественных зданий. Дизайн-проекты: квартир
- офисов
- домов. Авторский надзор над строительством.
- Регионы обслуживания
- МОСКВА СОЧИ, Москва и Россия
- Адрес
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129626 Москва, Россия
Россия
+7-9262218708 ladahouse.ru