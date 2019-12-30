Компания ARTBARN специализируется на строительстве домов в стиле Барнхаус. Если вы любите современный стиль, высокие потолки и панорамные окна, то вам несомненно понравятся наши решения. Кроме того, по сравнению с другими строительными компаниями, у нас есть ряд ключевых преимуществ: собственное производство, индивидуальные и типовые проекты, фиксированные цены, фото и видео-отчеты со стройки.
- Услуги
- строительство домов
- строительство хаусов
- строительство каркасных домов
- проектырнхаусов
- ба
- барнхаус
- Регионы обслуживания
- Москва
- Россия; ЦФО; Сочи: Крым
- Адрес
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Московская область, городской округ Красногорск, деревня Гольёво, Центральная улица, 33Б
143400 Москва, Россия
Россия
+7-4952301521 artbarn.ru