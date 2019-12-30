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ARTBARN.RU: строительство барнхаусов
Строители Москва, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект барнхауса «Рембрандт», ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов Деревянные дома
    Проект барнхауса «Рембрандт», ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов
    Проект барнхауса «Рембрандт», ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов
    Проект барнхауса «Рембрандт»
    Проект барнхауса «Ван Гог», ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов Экодома
    Проект барнхауса «Ван Гог», ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов Гостиная в скандинавском стиле
    Проект барнхауса «Ван Гог», ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов Гостиная в скандинавском стиле
    +11
    Проект барнхауса «Ван Гог»
    Проект одноэтажного барнхауса «Вермеер» , ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов Деревянные дома
    Проект одноэтажного барнхауса «Вермеер» , ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов Гостиная в скандинавском стиле
    Проект одноэтажного барнхауса «Вермеер» , ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов
    +1
    Проект одноэтажного барнхауса «Вермеер»
    Проект барнхауса «Ван Эйк» , ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов Деревянные дома Дерево Серый
    Проект барнхауса «Ван Эйк» , ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов
    Проект барнхауса «Ван Эйк» , ARTBARN.RU: строительство барнхаусов ARTBARN.RU: строительство барнхаусов
    Проект барнхауса «Ван Эйк»

    Компания ARTBARN специализируется на строительстве домов в стиле Барнхаус. Если вы любите современный стиль, высокие потолки и панорамные окна, то вам несомненно понравятся наши решения. Кроме того, по сравнению с другими строительными компаниями, у нас есть ряд ключевых преимуществ: собственное производство, индивидуальные и типовые проекты, фиксированные цены, фото и видео-отчеты со стройки.

    Услуги
    • строительство домов
    • строительство хаусов
    • строительство каркасных домов
    • проектырнхаусов
    • ба
    • барнхаус
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Россия; ЦФО; Сочи: Крым
    Адрес
    Московская область, городской округ Красногорск, деревня Гольёво, Центральная улица, 33Б
    143400 Москва, Россия
    Россия
    +7-4952301521 artbarn.ru

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