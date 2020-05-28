Я Ксения Смирнова – основатель дизайн студии. Создаю дизайн проекты, помогаю людям улучшить качество жизни. Руковожу командой дизайнеров, разрабатываю дизайн проекты любой сложности и нахожу подход к самым взыскательным заказчикам.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:
Более 100 реализованных дизайн-проектов;
Опыт работы более 5 лет;
Работаем в любом стиле;
Разрабатываем дизайн-проекты для жилых и коммерческих помещений;
Полностью комплектуем проекты материалами, мебелью и освещением;
Разрабатываем рабочую документацию понятную строителям;
Сотрудничаем с ведущими строительными компаниями;
Сотрудничаем с ответственными поставщиками;
Выдерживаем оговоренные сроки;
Осуществляем авторский контроль;
Работаем как в Казани, так и удаленно;
Официально оформленная организация;
Работаем как с юр. лицами, так и с физ. лицами;
Безналичный и наличный расчет;
Работаем по договору;
Бесплатная консультация по оказанию дизайн услуг;
Консультация в выборе квартиры;
Всегда на связи.
- Услуги
- Дизайн интерьера и проектирование домов
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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Габдуллы Тукая, 130
420021 Казань, Россия
Россия
+7-9655956861 kskzn.ru