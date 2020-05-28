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СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА Ксении Смирновой
Дизайнеры интерьера Казань, Россия
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    • Я Ксения Смирнова – основатель дизайн студии. Создаю дизайн проекты, помогаю людям улучшить качество жизни. Руковожу командой дизайнеров, разрабатываю дизайн проекты любой сложности и нахожу подход к самым взыскательным заказчикам.

    ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

    Более 100 реализованных дизайн-проектов;

    Опыт работы более 5 лет;

    Работаем в любом стиле;

    Разрабатываем дизайн-проекты для жилых и коммерческих помещений;

    Полностью комплектуем проекты материалами, мебелью и освещением;

    Разрабатываем рабочую документацию понятную строителям;

    Сотрудничаем с ведущими строительными компаниями;

    Сотрудничаем с ответственными поставщиками;

    Выдерживаем оговоренные сроки;

    Осуществляем авторский контроль;

    Работаем как в Казани, так и удаленно;

    Официально оформленная организация;

    Работаем как с юр. лицами, так и с физ. лицами;

    Безналичный и наличный расчет;

    Работаем по договору;

    Бесплатная консультация по оказанию дизайн услуг;

    Консультация в выборе квартиры;

    Всегда на связи.

    Услуги
    Дизайн интерьера и проектирование домов
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Габдуллы Тукая, 130
    420021 Казань, Россия
    Россия
    +7-9655956861 kskzn.ru
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