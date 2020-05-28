Я Ксения Смирнова – основатель дизайн студии. Создаю дизайн проекты, помогаю людям улучшить качество жизни. Руковожу командой дизайнеров, разрабатываю дизайн проекты любой сложности и нахожу подход к самым взыскательным заказчикам.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

Более 100 реализованных дизайн-проектов;

Опыт работы более 5 лет;

Работаем в любом стиле;

Разрабатываем дизайн-проекты для жилых и коммерческих помещений;

Полностью комплектуем проекты материалами, мебелью и освещением;

Разрабатываем рабочую документацию понятную строителям;

Сотрудничаем с ведущими строительными компаниями;

Сотрудничаем с ответственными поставщиками;

Выдерживаем оговоренные сроки;

Осуществляем авторский контроль;

Работаем как в Казани, так и удаленно;

Официально оформленная организация;

Работаем как с юр. лицами, так и с физ. лицами;

Безналичный и наличный расчет;

Работаем по договору;

Бесплатная консультация по оказанию дизайн услуг;

Консультация в выборе квартиры;

Всегда на связи.