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Матрас.ру – ортопедические матрасы и мебель для спальни
Мебель и аксессуары Череповец
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    • Матрас.ру - компания, которая специализируется на изделиях для сна. В первую очередь, это качественная продукция из натуральных материалов. Здесь Вы сможете выбрать ортопедический матрас и подушку, которые уменьшат боль в спине во время сна, одеяла с разным наполнением, наматрасники с различным покрытием, а также постельное белье из экологической ткани. Нужно только определиться с производителем и с размером. А мы предоставим гарантию изделия и быструю доставку. Матрас.ру заботится о Вашем здоровье и здоровье Ваших детей.



    Регионы обслуживания
    Череповец
    Адрес
    пр-т. Октябрьский, д. 39
    162609 Череповец
    Россия
    +7-8202490710 cherepovets.matras.ru
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