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Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Дом в классичестческом стиле, Лучшее Место Лучшее Место
    Дом в классичестческом стиле, Лучшее Место Лучшее Место
    Дом в классичестческом стиле, Лучшее Место Лучшее Место
    +11
    Дом в классичестческом стиле

    Мы создаем пространства для жизни. Мы создаем пространства для работы. Мы начинаем с желаний заказчика, помогаем выбрать подходящий дом, участок, офис. Мы продумываем каждую мелочь на стадии планирования. Есть вещи, которые сможет сделать только профессионал! Вообразить какой будет реализация проекта, собрать всех исполнителей, подобрать все материалы, закупить мебель … Предугадать все сочетания цветов и пропорций, предсказать, как они реально будут взаимодействовать.

    Услуги
    • декорирование
    • дизайн интерьера под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    MOSCOW
    113035 Москва
    Россия
    +7-9164032277 lm5.ru
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