Мы создаем пространства для жизни. Мы создаем пространства для работы. Мы начинаем с желаний заказчика, помогаем выбрать подходящий дом, участок, офис. Мы продумываем каждую мелочь на стадии планирования. Есть вещи, которые сможет сделать только профессионал! Вообразить какой будет реализация проекта, собрать всех исполнителей, подобрать все материалы, закупить мебель … Предугадать все сочетания цветов и пропорций, предсказать, как они реально будут взаимодействовать.