Я — архитектор с 16 летним стажем практической работы, с любовью к своему делу и с уважением к заказчикам, создаю комплексные проекты коттеджей, жилых и общественных интерьеров, веду авторский надзор, комплектую и финально декорирую. Красиво. Грамотно. В срок. С учётом вашего вкуса и бюджета!
- Услуги
- дизайн интерьеров
- проектирование коттеджей
- авторский надзор
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Москва
- Крым
- Россия
- Любая точка мира
- Адрес
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Шаумяна 83
620137 Екатеринбург
Россия
+7-9022696589 www.evgeniyavinogradova.ru