Я — архитектор с 16 летним стажем практической работы, с любовью к своему делу и с ​ уважением к заказчикам​, создаю комплексные проекты коттеджей,​ жилых и общественных интерьеров, веду авторский надзор, комплектую и финально декорирую. Красиво. Грамотно. В срок. С учётом вашего вкуса и бюджета!

Услуги дизайн интерьеров

проектирование коттеджей

авторский надзор

декорирование Регионы обслуживания Екатеринбург

Москва

Крым

Россия

Любая точка мира Адрес Шаумяна 83

620137 Екатеринбург

Россия

+7-9022696589 www.evgeniyavinogradova.ru