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Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры
Архитекторы Екатеринбург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кухня- гостиная "Кувшинки", Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Гостиная в стиле модерн Белый
    Кухня- гостиная "Кувшинки", Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Гостиная в стиле модерн Белый
    Кухня- гостиная "Кувшинки", Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Гостиная в стиле модерн Белый
    Кухня- гостиная "Кувшинки"
    Кабинет в коттедже КП "Европа", Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Рабочий кабинет в классическом стиле Коричневый
    Кабинет в коттедже КП "Европа", Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Рабочий кабинет в классическом стиле Коричневый
    Кабинет в коттедже КП "Европа", Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Рабочий кабинет в классическом стиле Бежевый
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    Кабинет в коттедже КП "Европа"
    коттедж в пос. Токарево, Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Загородные дома Многоцветный
    коттедж в пос. Токарево, Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Загородные дома
    коттедж в пос. Токарево, Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Загородные дома
    коттедж в пос. Токарево
    Спальня в коттедже в КП "Европа", Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры
    Спальня в коттедже в КП "Европа", Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры
    Спальня в коттедже в КП "Европа", Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры
    Спальня в коттедже в КП "Европа"
    Дом с камином в пос. Пионерский г. Екатеринбург, Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры Виноградовой Евгении студия дизайна и архитектуры
    Дом с камином в пос. Пионерский г. Екатеринбург
    Я — архитектор с 16 летним стажем практической работы, с любовью к своему делу и с ​ уважением к заказчикам​, создаю комплексные проекты коттеджей,​ жилых и общественных интерьеров, веду авторский надзор, комплектую и финально декорирую. Красиво. Грамотно. В срок. С учётом вашего вкуса и бюджета!
    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • проектирование коттеджей
    • авторский надзор
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    • Екатеринбург
    • Москва
    • Крым
    • Россия
    • Любая точка мира
    Адрес
    Шаумяна 83
    620137 Екатеринбург
    Россия
    +7-9022696589 www.evgeniyavinogradova.ru
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