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Дизайн студия Инны Ренье
Дизайнеры интерьера Новосибирск, Россия
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
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    • Ландшафтный дизайн, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье
    Ландшафтный дизайн, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье
    Ландшафтный дизайн, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье
    Ландшафтный дизайн
    Дизайн интерьера бильярдного клуба, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье
    Дизайн интерьера бильярдного клуба
    Дизайн интерьера магазина, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье Рабочий кабинет в средиземноморском стиле Кварц Бежевый
    Дизайн интерьера магазина, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье Винный погреб в средиземноморском стиле Камень Бежевый
    Дизайн интерьера магазина, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье Винный погреб в средиземноморском стиле Кирпичи Бежевый
    +2
    Дизайн интерьера магазина
    Дизайн детской, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье комнаты для новорожденных Пробка Серый
    Дизайн детской
    Дизайн интерьера магазина, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье Рабочий кабинет в стиле минимализм ДСП Белый
    Дизайн интерьера магазина
    Яркий дизайн однокомнатной квартиры, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье Гостиные в эклектичном стиле Дерево Бирюзовый
    Яркий дизайн однокомнатной квартиры, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье Встроенные кухни ДСП Розовый
    Яркий дизайн однокомнатной квартиры, Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье Стены и пол в эклектичном стиле Бетон Красный
    +2
    Яркий дизайн однокомнатной квартиры
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    Весь комплекс услуг - ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ, ЗАГОРОДНОГО ДОМА, ОФИСА, РЕСТОРАНА, КЛУБА.

    Вы инвестируете деньги, в бизнес, в уют Вашего дома, счастье семьи!

    Дизайн студия Инны Ренье поможет сделать это наиболее эффективно!

    Услуги
    • дизайн-проектирование
    • ремонт под ключ
    • комплектация
    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Москва
    • Краснодар
    • Россия
    Награды компании
    Член Ассоциации Специалистов Предметного Дизайна, г.Москва; Свидетельство о членстве в Сибирской Ассоциации Дизайнеров и Архитекторов, г.Новосибирск
    Адрес
    Большевистская 43
    630083 Новосибирск, Россия
    Россия
    +7-9537775574 art-rene.ru

    Отзыв

    Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье
    Работали с Инной Ренье и дизайн-студией RENE DESIGN два года назад над коттеджем в п.Кудряши. До этого, с женой, сами занимались ремонтом в нашей квартире в городе и я понимал, как это отнимает много времени и нервов. Инна организовала работу так, что сложился идеальный "механизм". Идею оговорили вместе, далее нюансы, детали и функционал согласовывала жена. Моя зона -бюджет и финансы, а так же "точки контроля" на этапе ремонта. Весь период проекта и ремонта - четкая слаженная работа!
    почти 2 года назад
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    Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье
    Работая с дизайн-студией под руководством Инны, поняла, что дизайн проект это не картинки - это настолько сложная система взаимодействия одного элемента от другого и привязка всего к технической состовляющей...уфф))) Инна - специалист высокого класса, профессионал своего дела! На всех этапах работы (от проектирования, до ремонта) Инна всегда объясняла - почему так, а не иначе; как распределить бюджет, где можно упростить, где сэкономить... Дизайнер -очень сложная профессия. Рекомендую Инну и дизайн студию RENE DESIGN!
    почти 2 года назад
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    Дизайн студия Инны Ренье Дизайн студия Инны Ренье
    Мы пригласили дизайнера Инну Ренье, когда столкнулись со сложностью в ремонте нашей квартиры. Строители уже начали работы и завалили нас кучей вопросов, которые, как снежный ком, цеплялись один за другой. Сейчас понимаю, какие противоречивые хотелки озвучивали все члены нашей семьи)) Но Инна помогла заМиксевать очень гармонично цвета и мебель, а так же решить все технические задачи. Проект был выполнен в короткие сроки 3 недели (67м2)
    почти 2 года назад
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    Показать все отзывы – 3
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