Весь комплекс услуг - ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ, ЗАГОРОДНОГО ДОМА, ОФИСА, РЕСТОРАНА, КЛУБА.
Вы инвестируете деньги, в бизнес, в уют Вашего дома, счастье семьи!
Дизайн студия Инны Ренье поможет сделать это наиболее эффективно!
- Услуги
- дизайн-проектирование
- ремонт
под ключ
- комплектация
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Москва
- Краснодар
- Россия
- Награды компании
- Член Ассоциации Специалистов Предметного Дизайна, г.Москва; Свидетельство о членстве в Сибирской Ассоциации Дизайнеров и Архитекторов, г.Новосибирск
- Адрес
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Большевистская 43
630083 Новосибирск, Россия
Россия
+7-9537775574 art-rene.ru