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ptizzaryba
Мебель и аксессуары Москва
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    Обложка

    Мы работаем с деревом — придумываем, делаем мебель и предметы интерьера. Мы любим конструктивную простоту в линиях и тонкую красоту живого, натурального дерева. Мы знаем жизненный цикл наших предметов — мы делаем их собственными руками, применяя древние проверенные столярные соединения. Время от времени в наши работы попадают старые материалы, добавляя в них историю, неповторимую искусственными способами. Так, мы создаем новую форму жизни в каждом нашем предмете. За это их легко любить.

    Услуги
    • Мебель на заказ из массива
    • встроенная мебель
    • элементы интерьера
    • свет
    • дизайн интерьера.
    Адрес
    109202 Москва
    Россия
    +7-9169031575 ptizzaryba.ru
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