Мы работаем с деревом — придумываем, делаем мебель и предметы интерьера. Мы любим конструктивную простоту в линиях и тонкую красоту живого, натурального дерева. Мы знаем жизненный цикл наших предметов — мы делаем их собственными руками, применяя древние проверенные столярные соединения. Время от времени в наши работы попадают старые материалы, добавляя в них историю, неповторимую искусственными способами. Так, мы создаем новую форму жизни в каждом нашем предмете. За это их легко любить.
- Услуги
- Мебель на заказ из массива
- встроенная мебель
- элементы интерьера
- свет
- дизайн интерьера.
- Адрес
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109202 Москва
Россия
+7-9169031575 ptizzaryba.ru