Мы работаем с деревом — придумываем, делаем мебель и предметы интерьера. Мы любим конструктивную простоту в линиях и тонкую красоту живого, натурального дерева. Мы знаем жизненный цикл наших предметов — мы делаем их собственными руками, применяя древние проверенные столярные соединения. Время от времени в наши работы попадают старые материалы, добавляя в них историю, неповторимую искусственными способами. Так, мы создаем новую форму жизни в каждом нашем предмете. За это их легко любить.