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ONEHOUSE
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Вилла Дарьино, ONEHOUSE ONEHOUSE Дома в стиле лофт
    Вилла Дарьино, ONEHOUSE ONEHOUSE Дома в стиле лофт
    Вилла Дарьино, ONEHOUSE ONEHOUSE Дома в стиле лофт
    +10
    Вилла Дарьино
    Вилла Лужки, ONEHOUSE ONEHOUSE Загородные дома
    Вилла Лужки, ONEHOUSE ONEHOUSE Дома с террасами
    Вилла Лужки, ONEHOUSE ONEHOUSE Загородные дома
    +7
    Вилла Лужки
    Вилла Услимово, ONEHOUSE ONEHOUSE Вилла
    Вилла Услимово, ONEHOUSE ONEHOUSE Вилла
    Вилла Услимово, ONEHOUSE ONEHOUSE Вилла
    +4
    Вилла Услимово
    Glasshouse, ONEHOUSE ONEHOUSE Вилла
    Glasshouse, ONEHOUSE ONEHOUSE Вилла
    Glasshouse, ONEHOUSE ONEHOUSE Вилла
    +7
    Glasshouse
    Сosmovilla, ONEHOUSE ONEHOUSE Вилла
    Сosmovilla, ONEHOUSE ONEHOUSE Вилла
    Сosmovilla, ONEHOUSE ONEHOUSE Вилла
    +53
    Сosmovilla
    Интерьер - Согласие, ONEHOUSE ONEHOUSE Столовая комната в стиле лофт
    Интерьер - Согласие, ONEHOUSE ONEHOUSE Столовая комната в стиле лофт
    Интерьер - Согласие, ONEHOUSE ONEHOUSE Столовая комната в стиле лофт
    +7
    Интерьер - Согласие
    Показать все 11 проекты

    ONEHOUSE - архитектурно-строительная компания с комплексным подходом к проектированию и реализации современных, загородных вилл премиум класса.

    В нашем портфолио более 200 частных вилл и домов, а также десятки уникальных проектов коммерческой недвижимости.

    Во главе компании стоят профессионалы отрасли с многолетним опытом работы по всему миру.



    Услуги
    • Проектирование
    • Дизайн
    • Строительство
    • Генеральный подряд
    • Ландшафт
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая 11 к1
    105120 Москва, Россия
    Россия
    +7-9311110169 onehouse.ru
    Законное владение

    г. Москва, Ул. Нижняя Сыромятническая 11к1, Artplay



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