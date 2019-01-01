ONEHOUSE - архитектурно-строительная компания с комплексным подходом к проектированию и реализации современных, загородных вилл премиум класса.
В нашем портфолио более 200 частных вилл и домов, а также десятки уникальных проектов коммерческой недвижимости.
Во главе компании стоят профессионалы отрасли с многолетним опытом работы по всему миру.
- Услуги
- Проектирование
- Дизайн
- Строительство
- Генеральный подряд
- Ландшафт
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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ул. Нижняя Сыромятническая 11 к1
105120 Москва, Россия
Россия
+7-9311110169 onehouse.ru
г. Москва, Ул. Нижняя Сыромятническая 11к1, Artplay