Bafa - качественные межкомнатные двери с установкой в фирменных магазинах металлических дверей Torex. Доступные цены, гарантийные обязательства и сервис

Bafa - это инновационные межкомнатные двери от отечественного производителя. Двери изготовлены из наилучших безопасных материалов.

Двери Bafa производятся на всецело автоматизированном современном оснащении. Что обеспечивает вам удобное применение дверей на продолжительные лета.

Покрытия межкомнатных дверей Bafa тождественны с внутренними обшивками входных металлических дверей Torex. Вы экономите при покупке набора дверей на вход на помещение и межкомнатных дверей.

Двери Bafa имеют огромное большой выбор дизайна и вольются в всякий интерьер:

· серые, светлые, белые, оттенки

· необычные и классические рисунки

· дизайнерские вставки из стекла.

Мы отвечаем за качество продукции и даём гарантийный сертификат на 2 года на все двери межкомнатные двери Bafa.



