Компания занимаеся изготовлением премиум, комфорт и элит класса на заказ. Изготовление реплик мебели известных брэндов. Изготовление встроенной мебели. Изготовление декоративных элементов интерьера( стеновые панели, карнизы, плинтуса) Материалы используемые в производстве: МДФ, ЛДСП, шпон, массив твердых пород древесины. Опыт работы 26 лет.