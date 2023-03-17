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MENSOLA
Мебель и аксессуары Иваново
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    • Компания занимаеся изготовлением премиум, комфорт и элит класса на заказ. Изготовление реплик мебели известных брэндов. Изготовление встроенной мебели. Изготовление декоративных элементов интерьера( стеновые панели, карнизы, плинтуса) Материалы используемые в производстве: МДФ, ЛДСП, шпон, массив твердых пород древесины. Опыт работы 26 лет.

    Услуги
    монтаж доставка
    Регионы обслуживания
    • Иваново
    • Москва Московская область
    • Владимирская область
    Адрес
    Карла Маркса 4-а
    153000 Иваново
    Россия
    +7-9303405226 mensola.ru
    Законное владение

    153023 Ивановская обл. Ивановский р-н, деревня Кривцово ул. Южная дом 6

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