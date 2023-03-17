Компания занимаеся изготовлением премиум, комфорт и элит класса на заказ. Изготовление реплик мебели известных брэндов. Изготовление встроенной мебели. Изготовление декоративных элементов интерьера( стеновые панели, карнизы, плинтуса) Материалы используемые в производстве: МДФ, ЛДСП, шпон, массив твердых пород древесины. Опыт работы 26 лет.
- Услуги
- монтаж доставка
- Регионы обслуживания
- Иваново
- Москва Московская область
- Владимирская область
- Адрес
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Карла Маркса 4-а
153000 Иваново
Россия
+7-9303405226 mensola.ru
Законное владение
153023 Ивановская обл. Ивановский р-н, деревня Кривцово ул. Южная дом 6